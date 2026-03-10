從日常中學英語 竹縣再開學分班培訓雙語教學師資

新竹縣推動從日常中學英語，今再開學分班培訓雙語教學師資。（圖擷取自竹縣府官網）

新竹縣政府自114學年度起，統整原本推動的多項雙語學習計畫，正式推出「公立國民中小學雙語生活化校園計畫」，整合原本以口說英語為主的相關措施，納入雙語生活化推動架構中，並鼓勵各校依辦學特色彈性推動，讓英語學習從課堂走入校園各角落。

為此，縣府教育局下的新竹縣英資中心持續培訓國中小學雙語師資培訓課程，協助跨領域教師強化教學與情境應用能力，並透過專業社群提供穩定的支持系統。第2屆國小現職教師雙語增能培育學分班今天（10日）就開課了，幫現職教師提升雙語教學技巧與實務應用能力。

縣府教育局長蔡淑貞說，新竹縣推動雙語生活，以新湖國小為例，該校升旗有「每週一句」、晨會課室英語、週三則有「雙語對話角」，低年級學童還有英語共讀時光。

國中端的勝利國中也有晨間英語雜誌閱讀、學生英語播報空氣品質，以及雙語對話角，午餐時大家邊吃飯邊聽ICRT News Lunchbox，平添親師生討論話題之外，類似萬聖節等主題慶典活動、或是在世界地球日用全英文專題發表演講等，都讓學生在真實生活中展現口說與跨文化的理解能力。

蔡淑貞說，縣府教育局則透過補助經費或提供專業輔導，陪伴各校依自身特色穩健發展雙語教學環境。

