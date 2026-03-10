台大開講智慧機器人獨立演化 中研院長廖俊智：更顯人文價值重要

台大椰林講座邀請中研院院長廖俊智開講，由校長陳文章致贈獎座。（台大提供）

台灣大學第十五場椰林講座邀請中研院院長廖俊智從演化的觀點探討科技發展、人文價值與未來社會的可能樣貌。針對人工智慧的發展，廖俊智指出，AI可以在極短時間內完成多次「世代更替」，演化速度遠超過生物演化或社會演化，而未來的智慧機器人將具備更高程度的自主性，甚至有獨立演化的可能，因此人文價值將扮演引領社會的關鍵角色。

廖俊智是享譽國際的代謝工程與合成生物學家，發明多項人工基礎代謝網路，被譽為先驅，近年更專注於以合成方式設計人工固碳系統，首創自然界未曾演化出的「合成二碳」（synthetic C2） 植物，為減碳、增進能源與糧食安全開啟新方向。任中研院長後更致力發展於氣候變遷、能源、量子科技等研究的發展。他此次以「未來社會：從演化角度看科技與人文的發展」為題發表演說。

請繼續往下閱讀...

台大校長陳文章致詞表示，廖俊智是台大的傑出校友，也強調未來社會這個題目非常重要，特別從科技與人文的角度出發，科技的發展若缺乏人文素養的引導，往往難以朝向真正造福人類的方向前進，因此科技與人文的發展必須並進，才能推動社會持續進步。

廖俊智指出，近年世界局勢劇烈變化，包括人工智慧快速發展、國際地緣政治衝突等，都讓人重新思考未來社會走向。而要理解科技與社會的發展，可從「演化」角度切入，因演化不僅存在於生物世界，也深刻影響科技與人類社會。資訊科技進步特別快速，是因資訊不像物質或能量受守恆定律限制，可以被創造；同時「世代時間」極短，使技術演化速度遠快於生物演化。

談到人工智慧，廖俊智表示，AI的快速進步與「人工演化」的概念密切相關，AI可在極短時間內完成多次「世代更替」，演化速度遠超過生物或社會演化。隨「Agentic AI」與機器人結合，未來智慧機器人將具備更高程度的自主性，甚有獨立演化的可能，也更顯人文價值的重要。人文學者在AI時代更扮演引領社會的關鍵角色，同時關注「人、AI機器、自然界、及其互動」。

廖俊智也點出「基於理、駕乎勢、順人性；求證據、濾雜訊、重研究」的概念，勉勵學界應聚焦於解決具有重大意義的問題。近期有許多諾貝爾獎得主訪台，在中研院及多所大學發表演講和交流，他認為要從這些得主的經驗學習挑戰世界既有的知識、不崇拜知識權威，提升全國科研水準，讓更多人能在快速變遷的時代做出理性的判斷和行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法