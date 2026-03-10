醫師用鏡頭捕捉白蘭部落櫻花林絕景 20年就等這一刻

張維倫醫師分享五顏六色夢幻一般的櫻花林，以日出、雲海為背景，構成了一幅幅絕美風景！（張維倫提供）

「20年來，就等見證奇蹟的這一刻！」新竹縣關西鎮衛生所主任張維倫醫師不只是看診治病，更常用令人屏息的攝影作品撫慰人心！連日來，他分享自己在家鄉五峰鄉白蘭部落烏嘴山下的櫻花園美照，五顏六色夢幻一般的櫻花林，以日出、雲海為背景，構成了一幅幅絕美風景！

談起栽植櫻花的源起，張維倫分享，20年前他到日本賞櫻，深受櫻花美景感動，回國後便在白蘭部落自己的土地，陸續種下300多株的櫻花樹苗，有山櫻花、富士櫻、墨染櫻、吉野櫻、霧社櫻等多樣品種，然後用時間與愛心呵護，換來今日滿山遍野的櫻花林。

每到春暖花開的時節，桃紅、粉嫩、雪白的各種櫻花爭相綻放。清澈的日出、不散的雲海、開炸的櫻花，近日張維倫徹夜守候，終於用相機、空拍機紀錄到絕美景致，「把自己的園子創作成賞櫻百大名所的天花板」，1年就這麼1天！

張維倫不以營利為目的，開放免費賞櫻。他說，身為醫師，每天服務對象僅限於門診患者，醫治他們生理上的疾病；但透過鏡頭、美景，則可舒緩壓力、療癒心靈，能夠幫助更多的人。

不只是張醫師的櫻花林，五峰鄉白蘭部落聯外道路沿線，以及當地民宿、農園和露營場，許多家戶都有志一同的用櫻花來美化家園，每每讓到訪的遊客驚歎不已！

張維倫預估，他的櫻花林目前已盛開，花期約可延續到3月14至21日左右，賞花請把握時機，上山請留意氣候變化和交通安全。

