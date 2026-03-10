土石流防災專員協助觀測通報 農村水保署今年培訓370人

土石流防災專員的課程也包含兵棋推演颱風來臨時的撤退狀況。（農村水保署提供）

隨極端氣候成日常與汛期將到來，農業部農村水保署自八八風災後每年都會培訓土石流防災專員，協助雨量觀測與警戒通報、關懷保全戶等，農村水保署表示，今年預計至少培訓370名防災專員。

為加強社區防災韌性，農村水保署除監測邊坡外也會培訓土石流防災專員，今年首場將從南投展開，預計全台將舉辦7場次、培訓至少370名土石流防災專員，農村水保署署長陳俊言表示，台灣因氣候與地形等關係，坡地土石砂災害風險容易因強降雨等提高風險，更需要提高社區自主防災能力，其中的關鍵就在土石流防災專員。

陳俊言指出，土石流防災專員就是社區中的防災小隊，在汛期遇到颱風或豪雨時主動協助觀測雨量、警戒通報與關懷保全戶，掌握第一線的雨情和災情，也將風險降到最低，今年的課程除深化土石流及大規模崩塌形成原因、警戒基準判識與應變流程等外，還有實務操作與情境演練課程，包括「判讀地形特徵圖」、「雨量筒架設與觀測回報」、「BLS基本救命術」，還有「HSEEP兵棋推演與災害情境演練」等。

陳俊言表示，課程會透過實際操作與模擬演練，使參訓人員熟悉災前整備、災中應變等程序，並善用數位通訊工具即時回傳雨量及災情資訊，提升資訊傳遞效率與決策即時性，強化自助互助能力，並結合村里長、社區自主防災組織及地方政府力量，讓防災體系在點、線、面上都可完整。

