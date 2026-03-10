請身心調適假換來乙等考績 桃市清潔隊員要求「退回黑箱、重新考核」

桃市產總、清促會與基層隊員到桃市府陳情，高喊「響應善政不善政，身心調適被調適」、「拒絕黑箱考績、退回重新考核」口號。（記者鄭淑婷攝）

桃園市清潔隊傳出有隊員請身心調適假，年度考績卻被打乙等，桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會收到至少5位來自蘆竹區中隊隊員申訴，今（10）日到桃市府前陳情，要求環管處具體回應3點訴求；環管處副處長賴仟定表示，去年有400多位清潔隊員請身心調適假，其中有75%考績甲等，與公務人員考績規定比例一致，顯示請身心調適假與考績並無相關。

工會高喊「響應善政不善政，身心調適被調適」、「拒絕黑箱考績、退回重新考核」口號，蘆竹區隊員張益銘說，他在清潔隊服務10年，目前擔任駕駛，平常工作需要配合的他都會配合，加上他的清運路線比較晚，幾乎每天11點才下班，假日有需要也會出勤，而他的隨車隊員休假時，若遇到人力不足，同樣配合銷假上班，兩人每天兢兢業業，年度考績卻拿乙等，他們想不透理由，懷疑是兩人都請了身心調適假所致，過去5年他的考績都是甲等，要求環管處不要把責任推給考績會，請自己下來查清楚，還給基層隊員一個公道。

桃市產總常務理事蘇寶加表示，蘆竹區中隊有多位資深隊員，過去幾年考績都是甲等，平時不請事病假，長官要求加班更是全力配合，結果只因請身心調適假，去年考績就被打乙等，硬生生少了2萬多元獎金，這些都是基層養家活口的錢，環管處僅回應拿乙等是正常，且將責任推給考績會。

桃市產總常務理事葉斯勝表示，他也是有10多年資歷的清潔隊員，遺憾市長友善職場政策，下放到基層卻成為處分工具，工會於2月發函請環管處回應，截至目前毫無下文；桃園市清潔隊員權益促進會代表彭宏達表示，與桃市產總共同提出3點訴求，包括請環管處重申身心調適假絕不影響考績、考績會重審遭不當打乙等的隊員考績，並啟動蘆竹區中隊是否因隊員請身心調適假而有不利益對待，隊員也在現場遞交陳情書予環管處。

賴仟定表示，環管處參照公務人員請假規則，去年12月率全國之先，優於勞動基準法規定，給予隊員身心調適假3日，去年申請400多人，其中考績甲等有75%，其餘等地25%，與公務人員考績規定比例一致，顯示兩者間沒有關聯性。

他表示，若同仁對考績有疑慮，可依規定提出申訴，將送考績委員會審議，委員會由各區中隊隊員勞工代表選出，將保持公正公平態度；此外，若隊員認為因請身心調適假受到不公平對待，也可依提出不法侵害程序，將邀請專家學者共同審議，確保同仁的權益。

桃市產總、清促會10日到桃市府前陳情並遞交陳情書，要求環管處回應工會所提出的3點訴求。（記者鄭淑婷攝）

