新北AI StartUp創業挑戰賽 入選決賽最高獎金10萬

新北市教育局今（10）日舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想。（新北市教育局提供）

AI不僅改變產業，也改變教育現場，新北市教育局今（10）日舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，教育局長張明文指出，這屆賽事以「AI Helps」為主軸，邀請多所大學提供專業課程、實務指導，引導學生善用AI工具解決真實社會問題，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，並透過實作成果累積升學與創業經驗。

張明文表示，這屆競賽設置「實作組」與「概念組」2類別，其中實作組著重原型製作與應用驗證，鼓勵學生動手實踐創意；概念組聚焦AI應用與商業模式可行性，培養學生跨域思考與創業素養，同時也強化科技倫理與永續發展觀念。

上屆金拓獎團隊也出席發布會，分享創業歷程；其中，三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊因參賽契機組成創業團隊，作品已進入專利審查階段，並與募資平台洽談募資計畫，逐步邁向產品化與市場化；淡水商工團隊透過「微電商與社群經營」實作學習市場分析與財務管理，培養創業能力之餘，也有學生透過特殊選才管道順利錄取理想大學。

教育局指出，這次挑戰賽採三階段評選機制，包含書面初審、企劃簡報與成果發表決賽，入選決賽團隊最高可獲得總獎金10萬元；參賽團隊須於報名前參與至少1場實體培訓工作坊，並於3月25日下午5點前完成報名。

