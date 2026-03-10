那瑪夏賞螢季3/20發亮 陳其邁：一生一定要去一次

2026那瑪夏賞螢季3/20登場，圖為去年那瑪夏螢火蟲大爆發盛況。（圖由觀光局提供）

2026那瑪夏賞螢暨水蜜桃季，3月20日到4月30日登場，高雄市長陳其邁表示，一生一定要到那瑪夏看一次螢火蟲，他去年去過、今年有空會再去。

那瑪夏有15種螢火蟲，豐富生態除吸引全台民眾，也曾有香港、馬來西亞遊客專程到訪，成為高雄「最高最遠」的行政區、每年最指標的地方盛事。

請繼續往下閱讀...

今年螢火蟲季，那瑪夏區公所照例在假日規劃接駁公車，並增加漂漂河、水上城堡、演唱會與市集等活動，門票更從250降至200元，2歲以下免門票。

賞螢步道規劃有南沙魯、舊民權平台、拉比鮺尼亞賞、達卡努瓦里、發拉斯賞螢步道等；遊程方案分半日（1000元]）、一日A（1550元）、一日B（1750元），4月份每週六與連假期間的傍晚，安排原住民樂團及歌手演出。詳情可至那瑪夏螢火蟲季FB粉絲團或官網查詢。

2026那瑪夏賞螢季3/20登場，陳其邁喊話一生一定要去一次，他去年去過了。（記者王榮祥攝）

那瑪夏賞螢季路線與演唱會時間。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法