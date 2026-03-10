台科大劉建宏鑽研智慧電網 獲台達年輕學者科技講座

研究範圍涵蓋跨領域的電力系統與智慧化應用，台科大電機系副教授劉建宏的卓越研究獲台達年輕學者科技講座肯定。（台科大提供）

隨再生能源快速發展與用電型態改變，電網的穩定運作是能源轉型的重要課題。台灣科技大學電機工程系副教授劉建宏長期投入電力系統穩定度控制、智慧電網、微電網與再生能源相關研究，並推動研究成果與實務應用接軌，獲選

「2025年度台達年輕學者科技講座」，每年可獲得獎金100萬元，期程3年，共300萬元。

請繼續往下閱讀...

回顧研究歷程，劉建宏指出，大學時期便開始關注台灣能源發展，當再生能源漸成重點，也讓電力系統面臨新的轉型挑戰，而日益複雜的電網結構與運轉方式，使他深刻體認到電力系統不僅是電機工程的基礎，更是未來能源系統穩定與智慧化發展的關鍵。

針對當前電力系統面臨的挑戰，他表示，再生能源快速成長，加上天氣、負載變化等不確定因素，使電網監控與調度難度大幅提升，而他的研究著重於即時監測與預警機制，協助系統在異常發生前提早掌握風險，提升整體供電可靠度。

在智慧電網研究方面，劉建宏說明，他透過感測設備與資料分析技術，電網可即時掌握運轉狀態並進行精準控制，也進一步結合機器學習方法，發展微電網「孤島偵測」技術，使微電網與主電網解聯後能迅速轉為自主運作模式，確保供電不中斷。

在微電網方面，他指出，平時與主電網連結，必要時可獨立運作，有助於分散風險、提升整體電網韌性。他的研究從即時判斷與協調控制著手，提出多個微電網協同運作的策略，使系統在資源失衡或條件變動時，仍能快速恢復穩定。

談及再生能源發展，劉建宏強調，關鍵在於是否有穩定、可靠且智慧化的電網作為支撐。他研究多項相關診斷與分析技術，協助系統提早掌握潛在風險，使分散式電源在發電之外，也能進一步支援電網運轉，未來可望應用於即時控制與調度。

在產學合作與人才培育方面，劉建宏指出，工程研究應回應產業實際需求，透過產學合作與實務參與，提升研究成果的應用價值。鼓勵年輕學子及早了解產業發展脈動，選擇具投入價值、能解決實際問題的方向，逐步累積兼具理論基礎與實務能力的專業實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法