隨機攻擊藏毒品暗影 反毒劇校園巡演

今年2月3日晚間，台南市發生男子持銼刀隨機攻擊2名路人造成2傷。身兼幸福城市發展協會理事長的李伯利指出，包括去年苗栗男子隨機砍傷人案與10年前的驚悚小燈泡命案，涉案兇嫌都有毒品前科背景，因此提出防毒治本3大主張，同時進入校園做反毒教育舞台劇的巡演。

李伯利表示，隨機攻擊事件背後都存在共同的暗影「毒品前科」與「社會孤立」。幸福城市發展協會2025年啟動「反毒教育舞台劇」巡演計畫，首波主打劇碼《勇者的抉擇》，巧妙融合孩童熱愛的英雄劇情，讓孩子在40分鐘的戲劇張力中，看見同儕壓力如何吞噬「勇者」初衷，進而學習辨識誘惑。

今日上午，李伯利結合南市議員曾之婕將反毒舞台劇列車駛入台南東區崇學國小，讓學生們從戲劇故事中理解接觸毒品的不良後果，並內化為拒毒的勇氣。

除了校園巡演，李伯利向政府建言反毒須主動出擊、防毒於心，防毒治本「3大主張」，呼籲政府與民間聯手「強化親職教育」、「推動良善治理」、「全面宣戰毒品」。更新實業集團董事長吳今璟、也是兩位自學孩童的家長感性地說，「拯救1個孩子需要全村的力量」，企業界將持續投入資源，支持脆弱兒少與防毒工程。

