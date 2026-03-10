即起實施！機車拋錨叫拖吊5公里收4萬5000 北市訂指引最高罰10萬

交通局訂定「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，即日起實施。（台北市交通局提供）

大台北地區先前傳出拖吊業者漫天喊價，有台北市民的機車在101附近拋錨，拖吊業者報價5公里1500元，但抵達目的地後逕自以遠程、雨天、夜間加成與絞盤作業費為由，獅子大開口加價至4萬5000元。市長蔣萬安痛斥趁火打劫，要求研議相關作業指引；交通局今（10）宣布，已訂定「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」規範業者作業程序，即日起實施。

交通局表示，拖救處理指引三大核心為消費資訊全面透明化、建立「拖救前、中、後」標準作業程序（SOP），以及明定違法可能涉及的刑法法律責任，要求業者於營業場所或網站清楚揭露收費標準，且須事前告知服務項目、報價與預估總額，若現場需追加項目必須再次取得同意，未事先說明的費用不得收取。

另，業者不得任意加價、不實收費或收取未告知費用，並不得以之作為留置車輛的正當事由；也不得有威脅、恐嚇、辱罵、欺騙或破壞等影響車主、駕駛人或受託人權益的行為，還須保存錄音或對話紀錄至少6個月，保障業者與消費者各自權益。

交通局提醒，民眾如遇道路救援或拖吊需求，靜下心來勿慌張，可先洽詢保險公司或信用卡公司合作的拖吊業者協助。在接受拖吊服務前，務必向廠商詢問清楚相關收費標準，碰到超出約定的收費或遭扣車等不合理情形，可報警處理。

北市府強調，業者應遵守該指引，依消費者保護法及台北市消費者保護自治條例規定，違規業者經通知限期改善仍未改善者，得處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰；如非法強制要求留置車輛及索取高額拖救費用，若涉及詐欺、強制、恐嚇取財或其他刑事罪嫌，警方將即刻偵辦，並按個案情形通報相關目的事業主管機關依法辦理。

