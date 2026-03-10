全國NGOs環境會議票選3大議題 反焚化爐開發奪冠

第23屆全國NGOs環境會議，公布3大環境議題，包含反焚化爐、廢棄物治理及科學園區開發等，後續將由政府部門列管改善。（記者吳柏軒攝）

第23屆全國NGOs環境會議今（10日）延續23年精神，選出今年3大環境議題，包含反焚化爐開發、資源循環與廢棄物治理以及科學園區開發與鳥類棲息地，主要是名間鄉焚化爐爭議奪冠；並頒發終生成就獎給深耕花蓮環保的鍾寶珠；並追思去年逝世的反核先驅、前環保署長林俊義，感念其留下的精神與最後浪漫。

NGOs環境會議主要凝聚全國環境共識，提出議題並督促政府及社會改善，經前總統蔡英文裁示，年度議題將由環境主管單位列管；而環境議題包羅萬象，今年有漏網之魚，關注野生動物保育的10個團體今在環境會議地點樓下拉布條抗議，控訴野保議題相關提案遭到其他動保團體否決，質疑會議失去平台功能，今年主辦的自然保育與環境資訊基金會回應，沒有扼殺任何不同意見，該會議需所有團體共識，才能進入行政院層級對話，野保議題確實無足夠共識。

自然環資執行秘書孫秀如表示，今年會議最初收集60幾項，每項都重要，但經刪減整併及票選後，提出13項開放12天由大眾網路票選，其中棲地破壞與物種生存4項、能源轉型4項、其他類5項，加權統計後，今年環境議題第1名為「反焚化爐開發」，第2為「資源循環與廢棄物治理」、第3為「科學園區開發與鳥類棲息地」，尤其1、2名互為相關，顯示社會對垃圾治理高度關注。

名間鄉反焚化爐自救會會長徐致中也分享，當初南投縣長悄悄找新民村長，大家才知道要蓋焚化爐，但名間鄉屬於特定農業區，優良農地670公頃，種植稻米、山藥、木瓜、火龍果，還有大量茶園供應全國手搖飲，若污染恐衝擊年輕人健康，南投唯一不靠海，雙十節煙火就讓高速公路看不到路，全台焚化爐量能足夠，中央政府應主導先燒家戶垃圾，避免燒事業廢棄物，就不會有垃圾山問題。

今會議也頒發終生成就獎給長期耕耘花蓮與全國環保運動30年的環保聯盟花蓮分會會長鍾寶珠，她回憶，當年投入反水泥、反焚化爐、反蘇花高等環境議題，最主要因一句話被打動：「你沉默就是默認」，感謝環境夥伴一路相挺，守住花蓮、守住東部。

會議也追思去年過世的反核先驅林俊義，林的學生、生態學者陳玉峯感慨，44年前林俊義引介西方思想開啟台灣環保意識，其過世前在安養院，仍四處「求救」暢談崇高環境理想，宛如八通關古道石碑「過化存神」，留存精神讓後世景仰。

名間鄉反焚化爐自救會會長徐致中也北上參加全國NGOs環境會議，提出當初南投縣府突襲設址與焚化爐可能污染等爭議。（記者吳柏軒攝）

第23屆全國NGOs環境會議召開，彙整全台重要環境議題共識，要督促政府部門列管改善。（記者吳柏軒攝）

全國NGOs環境會議頒發終生成就獎，給長期耕耘花蓮與全國環保運動30年的環保聯盟花蓮分會會長鍾寶珠（左）。（記者吳柏軒攝）

