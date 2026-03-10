從AI到永續跨域課程 「30+大學」今年8月上路

「大學30+試辦計畫」今年8月新學年上路，教育部鼓勵成人重返校園。（記者林曉雲攝）

大學不只提供年輕人就讀，也將成為不同人生階段再學習的平台。教育部今（10）日舉辦「30+大學試辦計畫」記者會，從AI到永續，大學推跨域課程，助不同世代再出發，今年8月（115學年）上路，開放30歲以上民眾申請，鼓勵更多成人重返校園進修，建立「學習無界、未來無限」的終身學習模式。

教育部政次劉國偉表示，30歲以上成人約1700萬人、占比3分之2，成人再學習的需求增加，如何讓全民都能持續學習，讓全民共享大學的教育資源，大學應扮演更積極的終身學習平台角色，也是少子化下增加生源的解套方法之一。

劉國偉指出，第三人生大學於114學年首度試辦，共有27所大學開設58班，吸引1204名學生參與，115學年從55歲以上擴大至30歲以上成人，試辦學校由邀請制改為申請制，希望透過「重返校園、跨域學習、彈性修課」模式，鼓勵民眾在人生不同階段持續進修，培養第二專長與跨域能力，也讓高等教育在職涯轉換、退休準備或生活轉折等不同人生階段發揮支持作用。

德明財經科技大學教務長林倫豪說明，該校以培養中高齡世代「數位科技」與「永續發展」能力為目標，開設AI投資理財、多語樂活旅遊、時尚美學與數位創作等課程，114學年共有82人報名、錄取66人。

年近70歲的慈濟大學學員陳秀鷹分享，重新走進校園讓她找回願意為夢想努力的自己，也重新找回學習的熱情；中正大學學員陳信翰分享，他已取得博士學位，目前擔任嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，為了承接家族長照事業而持續進修，希望為長照產業帶來新的可能。

