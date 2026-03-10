去年海事案件創5年新低 航港局：「海警前淨空」擱淺減近6成

航港局表示，去年船舶擱淺大減近6成、海事案件也創下5年新低。（航港局提供）

2024年凱米颱風侵台，導致數艘貨輪擱淺沿岸；航港局表示，去年開始實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，使擱淺事件較前年大幅降低近6成；不只如此，我國海域海事案件數自2021年的144件，顯著下降至去年的101件，降幅達3成，也創下近5年來新低紀錄。

近年來積極推動多項航行安全精進作為已展現具體成效，航港局表示，我國海域海事案件數自2021年的144件，顯著下降至去年的101件，降幅達3成。其中，我國海域內不含漁船的海事案件數呈現更顯著下降趨勢，從2022年的93件降至去年的57件，下降近4成（38.7%），雙雙創下近5年來新低紀錄。

請繼續往下閱讀...

航港局表示，記取凱米颱風的教訓，在防範船舶擱淺方面，去年取得了突破性的進展，透過實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，有效避免近岸船舶發生擱淺意外，去年船舶擱淺案件僅5件，較2024年的12件大幅降低58%。

航港局指出，在去年颱風期間，航港局共執行5次淨空作業，成功驅離266艘船隻，於災害性天氣期間也執行18次，驅離354艘船隻，成功達成「風災期間0擱淺」的目標。此外，去年共啟動4次海事應急拖船開口合約，拖救成功率達100%，近期行政院核定的大型拖船案也即將完成決標，將進一步強化我國海域的拖帶救援能量。

航港局指出，已於去年10月15日實施船東責任險（P&I）審查新制，船東應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司或具有國際信評機構BBB（含）以上之保險人購買保險；倘未能向符合條件之保險人投保，船東得以提供保證金，並檢附P&I保單之方式，申請進出我國商港。迄今合規率高達99.2%，確保每艘進港船舶都負起應有的安全責任！

航港局表示，局長依照交通部指示致力強化航行安全，除持續推動智慧航安相關計畫，運用科技強化船舶動態監控與航安管理外，並定期召開的引水安全強化專案會議、海事精進會議及港區安全會議，會同相關機關（構）及航運業者檢討航安風險因子，由人、船、環境與法規等4大面向持續精進，建立更安全、優質的航行環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法