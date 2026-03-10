為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    議員批台中公園缺大型遊戲場 市府稱維護百年風貌、低度介入

    2026/03/10 11:46 記者蘇金鳳／台中報導
    台中公園缺少大型遊樂場，市議員黃守達要求規劃。（黃守達提供）

    台中公園是台中市歷史相當悠久的公園，也是重要地標，民進黨市議員黃守達表示，有很多民眾向他反映，台中市推美樂地計畫，有受小朋友歡迎的馬卡龍公園、中央公園飛行美樂地遊戲場，但台中公園位於市核心區域，鄰近台中車站，卻未計劃對台中公園建置成新的特色公園，要求市府研議在台中公園規劃設置大型共融式遊戲場，讓台中公園兼具文化及遊憩公園的功能。

    台中市政府建設局表示，台中公園為百年公園，歷史悠久，為維護其純樸古樸的歷史風貌，改善作業將採「循序漸進、低度介入」原則，優先改善安全設施及提升管理維護層面，對設置大型共融遊戲場，將納入評估研議。

    市議員黃守達指出，台中公園鄰近台中車站、一中商圈及中區歷史街區，交通便利、腹地廣闊，長期為市民休閒、觀光及活動的重要場所，具高度代表性與人文價值。惟現有設施多屬傳統性遊具與景觀設計，設施顯舊，規模也不足，過去也未納入美樂地計畫。

    黃守達表示，台中市政府推動美樂地計畫，有太平的馬卡龍公園，有西屯的中央公園飛行美樂地遊戲場、東區「泉源公園」為全台首座兒童交通主題公園、大肚區「日晷公園」設有互動式3D彩繪日晷。

    黃守達表示，台中公園是台中市象徵性綠地，若能設置兼具特色與可玩性之大型遊戲場，不僅可提升市區兒童遊憩環境品質，更能帶動家庭人流回流中區，促進商圈活化與公共空間再利用。

    他要求市府整合地景特色與歷史意象，並透過公開參與設計或兒童意見徵集機制，打造具示範性的都市親子公共場域。

    台中市太平有馬卡龍公園，市議員黃守達希望台中公園也能成為特色公園。（資料照）

    市議員黃守達表示，台中公園缺少大型遊樂場，應該要有規劃。（黃守達提供）

