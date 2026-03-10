北水處年度招考！月薪上看57K 入職5年挑戰100萬年薪

北水處3月至5月辦理新進職員工甄試，3月20日至29日開放報名。（北水處提供）

台北自來水事業處徵才活動開跑！北水處表示，3月至5月辦理新進職員工甄試，3月20日至29日開放報名，類科包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理，正取16名，以及技術士（含身心障礙類別）正取10名，月薪上看57K，另有績效獎金與考核獎金，以表現優異的四級工程師為例，首年年薪約88萬元，入職5年有望挑戰百萬年薪。

北水處指出，按今年支薪標準，對新進人員來說，四級工程師月薪約5萬7千元、助理工程（管理）師4萬7千元，試用期6個月，期滿成績合格正式進用；技術士約3萬3千元，試用期3個月，期滿成績合格正式僱用。表現優異者任職5年後，月薪分別可達7萬5千元、6萬4千元及4萬4千元。

除此之外，北水處表示，每年還會發給績效獎金最高2.4個月、考核獎金1個月，以表現優異的四級工程師為例，第1年年薪約88萬元，5年後上看115萬元，還享定期員工健檢、多元休閒社團活動、訓練進修費用補助、職場保母、員工子女幼兒園（籌備中）等福利。

北水處補充，近兩年職員平均錄取率約10.85％、技術士平均錄取率約41.66％，考生可至官網首頁「資訊公開」專區點選「新進人員甄試專區」，查詢甄試最新消息、各類科歷屆試題，也可電洽人事室（02）8733-6501或24小時客服專線（02）8733-5678。

