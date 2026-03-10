為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北新店公崙活動中心及周邊公辦都更簽約 2029年動工

    2026/03/10 11:05 記者黃子暘／新北報導
    財政局推動「新店區民安段1066地號周邊公私有土地都市更新案」，今（10）日與最優申請人完成簽約。（記者黃子暘攝）

    財政局推動「新店區民安段1066地號周邊公私有土地都市更新案」，今（10）日與最優申請人完成簽約。（記者黃子暘攝）

    新北市新店區公崙市民活動中心及周邊私有建物老舊，市府財政局推動「新店區民安段1066地號周邊公私有土地都市更新案」，今（10）日與最優申請人完成簽約。市長侯友宜說，此案預計打造地上12層、地下4層住宅，將於2029年動工，2032年完工，更新後戶數為242戶，公益回饋設施部分，將建置全新公崙市民活動中心、安全通學步道與廣場，提升周邊生活環境品質。

    財政局長陳榮貴表示，此案於2025年4月招商、10月評選出最優申請人為漢皇集團旗下的「漢吉建設股份有限公司」；此案基地距離安坑輕軌安康站約500公尺，鄰近國道3號安坑交流道，基礎範圍基地面積約945.44坪，市府盼透過公辦都更帶動北側安忠路振華巷周邊公私有土地重建，為安坑地區創造更安全、舒適的環境。

    漢皇集團董事長孫正乾指出，此案預計打造地上12層、地下4層的現代化永續住宅，規劃以符合市場需求的2至3房為主；公益回饋設施部分，將透過全新市民活動中心建置，取代老舊建物，並以街角口袋廣場建置空間，服務里民遊憩需求，另外安全通學步道將為安坑國小學童、周邊住戶提供舒適步行環境。

    財政局補充，將請最優申請人積極整合相鄰土地，達成大範圍開發目標，以創造最佳更新效益，促進整體城市發展。

    財政局推動「新店區民安段1066地號周邊公私有土地都市更新案」，今（10）日與最優申請人完成簽約。圖為更新模擬圖。（圖由漢皇集團提供）

    財政局推動「新店區民安段1066地號周邊公私有土地都市更新案」，今（10）日與最優申請人完成簽約。圖為更新模擬圖。（圖由漢皇集團提供）

