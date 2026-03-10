合歡山下雪「撒糖霜」！ 台14甲限掛雪鏈延伸昆陽至小風口

合歡山出現降雪，台14甲線沿路可見積雪。（圖由臺灣追雪團line群組提供）

受大陸冷氣團與華南雲雨區東移影響，南投縣仁愛鄉合歡山今早出現降雪，積雪1.2公分，高山區如「撒糖霜」，呈現一片銀白，為維護行車安全，台14甲線合歡山公路上午8點50分起擴大限掛雪鍊範圍，從29K昆陽至36K小風口都須掛雪鏈，用路人務必留意。

林保署南投分署表示，合歡山地區早上7點15分開始下冰霰，從武嶺到松雪樓路段都有，到了7點40分則出現降雪，目前積雪超過1.2公分，山區氣溫約2度左右。

請繼續往下閱讀...

公路局埔里工務段表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，昨天（9日）夜間預警性封閉已在今早8點解除，恢復交通，但因31.4K武嶺至32.7K松雪樓路段路面結冰未融，因此限加掛雪鏈通行，但因後來出現降雪，限掛雪鏈路段再向外延伸，擴大從昆陽至小風口都進行雪鏈管制，呼籲用路人配合，以維行車安全。

合歡山松雪樓出現降雪，高山區覆蓋潔白瑞雪，猶如「撒糖霜」。（圖由林保署南投分署提供）

合歡山出現降雪，台14甲線沿路可見積雪。（圖由臺灣追雪團line群組提供）

合歡山出現降雪，台14甲線沿路可見積雪。（圖由臺灣追雪團line群組提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法