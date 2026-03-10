嘉義退學生持刀返校 國教盟：離校不代表風險消失

嘉義縣昨發生1名退學生持刀返校，國教盟今發聲明表示，離校不代表風險消失，呼籲從制度層面補強校園安全體系。（圖由國教盟提供）

嘉義縣昨日發生一名已退學少年持刀返回校園，校安人員上前制止時受傷。國教行動聯盟（國教盟）今（10）日發聲明指出，此事件最值得警惕之處，是該名少年已離開學校，卻帶著情緒與衝突回到校園，反映出對退學、中輟、長期缺課或高風險離校青少年的追蹤與轉介機制仍不足，離校不代表風險消失，離校後與支持系統斷線，問題可能在校外累積，最終再以更不可控方式回到校園或社會。

國教盟理事長王瀚陽表示，從新北國中生割頸案到此次嘉義縣事件，校園安全不能再靠第一線硬扛，政府應正視此次嘉義事件所揭露的警訊，從制度層面補強校園安全體系，建立從在校預警、離校追蹤到跨系統聯防的完整機制，避免類似事件再次發生。

國教盟呼籲，教育部與地方政府應建立高風險離校青少年追蹤與轉介機制，將退學、中輟與重大偏差行為學生納入持續關懷系統；全面盤點各級學校校安人力、裝備、訓練與危機應變SOP，避免第一線徒手承擔高風險暴力；建立校園門禁與訪客辨識最低標準，強化可疑人員通報與巡查機制；並整合教育、警政、社政與衛政資源，建立跨系統聯防網絡。

王瀚陽指出，校園理應是學生最安全的場所，但每遇重大事件，第一線往往仍由校安人員、教師或行政人員直接面對高風險暴力情境，讓基層教育人員承受巨大壓力，理應由整體系統共同承擔的安全責任，校園安全也不能只停留在門禁管理，更應檢視校內外通報、危機辨識與即時應變機制是否到位，包括可疑人員進入校園的辨識流程、校安人員面對高風險暴力事件的裝備與訓練、校方與警方之間的通報節點，以及地方政府是否建立明確的應變標準作業流程。

