    首頁 > 生活

    知名薯條紙碗出包！檢出螢光增白劑 560公斤退運銷毀

    2026/03/10 10:55 記者林志怡／台北報導
    菲律賓出口「紙碗」檢出其他衛生項目不符規定。（食藥署提供）

    富錦樹文創科技股份有限公司引入的人氣菲律賓風味薯條連鎖店「Potato Corner」去年才登台，今日衛福部食藥署公布14項邊境查驗不合格品項，就包括一批Potato Corner自菲律賓進口的紙碗，因檢出紙類不得使用的螢光增白劑，560公斤於邊境遭退運或銷毀。

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，今日公布的邊境查驗不合格品項中，有一批由輸入業者「富錦樹文創科技股份有限公司」報驗的菲律賓紙碗，檢出螢光增白劑，依規定紙類應不得使用於紙類產品，因此案內560公斤的商品均於邊境退運或銷毀。

    劉芳銘說，「富錦樹文創科技股份有限公司」為近半年來首次違規，因此食藥署在邊境調整其查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%，另針對菲律賓進口同號列的產品，近半年來也僅有本次公布的產品不合格，因此針對該國進口的紙碗，目前仍維持一般抽批查驗措施。

    此外，劉芳銘提到，另有一批由輸入業者「大廟口食品有限公司」報驗的中國紅棗，檢出農藥三氯松0.40 ppm及二氯松13.09 ppm，均超出法規容許值，5100公斤的產品於邊境退運或銷毀。

    劉芳銘表示，「大廟口食品有限公司」近半年來同號列品項已是第2批不合格，因此食藥署針對業者調整邊境查驗措施為逐批查驗，抽驗比例為100%，另針對中國輸入的同號列品項，近半年累計2批不合格，目前仍維持一般抽批查驗措施。

    中國大陸出口「紅棗」檢出農藥殘留含量不符規定。（食藥署提供）

