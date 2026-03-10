學習獎勵金撐腰 台南青年月領8千安心學技能順利就業

王舶駿在勞動部「青年職前訓練學習獎勵金」支持下，跨域學習AI實務基礎，學成後並順利找到工作。（記者劉婉君攝）

23歲國立台南大學經營管理系畢業的王舶駿，參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託南大辦理的「AI智慧技術與應用人才培訓班」，完成300個小時的扎實訓練，受訓期間每個月領8000元學習獎勵金，奠定AI跨領域實務基礎，學成後錄取台南知名汽車零組件大廠的國外業務，專業表現獲得公司肯定。

王舶駿發揮學習到的AI技術，運用於資料整合、市場分析與簡報製作等工作中，大幅提升效率，也獲得公司肯定，感謝政府提供訓練資源與學習獎勵金支持，得以專心精進技能、跨域發展，順利銜接職場。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助15至29歲待業青年因應產業趨勢、提升職場戰力，勞動部端出「青年職前訓練學習獎勵金」方案，只要參加分署自辦或委辦的政策性重點產業職訓課程，除訓練費最高可獲全額補助外，受訓期間每月還可領取8000元學習獎勵金，最長可領12個月，合計最高9萬6000元，可讓青年無後顧之憂，全心投入技能培養與職涯規劃，課程涵蓋AI生成應用、數位資訊、智慧自動化機械、電子電機等多元領域，緊扣產業發展需求，可至台灣就業通網站查詢。

劉邦棟說，勞動部推動「支援青年就業計畫」，凡年滿15至29歲、本國籍、未在學且連續60日未就業的初次尋職青年，最高可領取4萬8000元尋職津貼與就業獎勵，協助青年穩健踏出職涯的第1步。相關資訊可洽各地就業中心或0800-777-888免付費專線。

