北市115年社區節能計畫開跑 4大方案今起開放網路取號申請

台北市環保局「115年住宅社區創能儲能及節能補助計畫」今（10）日起開放上網取號、申請，補助住宅社區裝設太陽光電、儲能設備、建物玻璃隔熱膜及補助低收入戶汰換節能冰箱冷氣。環保局表示，有意申請民眾需先至取得申請序號，再依規定提交申請文件。

環保局說明，本次補助計畫共有4種補助方案，方案A為補助社區設置創能、儲能及節能設備，每案最高補助100萬元，補助比例最高可達總建置費用的49%，考量電梯為社區住戶日常最常使用的用電設備，今年特別增加補助社區設置電梯變頻馬達，協助社區節能。

方案B為補助住宅設置創能及儲能設備，每案最高補助50萬元，補助比例最高可達總建置費用的49%。

方案C為補助住宅或社區建物設置建物玻璃隔熱膜，每才最高補助200元，每戶最高補助2萬元，曾於112至114年申請並獲補助的電號，今年不得再次申請。

方案D為補助低收入戶汰換1級能效家電，每戶（電號）最多可更換1台冰箱及1台冷氣，冰箱最高補助1萬5000元，冷氣最高補助2萬5000元，若購置金額低於補助上限，則依實際購置金額全額補助。環保局提醒，若低收入戶每人已於112至114年間申請並獲得補助購置冰箱或冷氣，今年不得再申請同一品項。

環保局進一步說明，方案A受理期間為即日起至6月30日或經費用罄為止；方案B、C、D則受理至5月15日或補助額度用罄為止。申請文件可透過郵寄或親自送件至台北市環保局（110204臺北市信義區市府路1號7樓北區，環保局氣候變遷管理科）。

環保局補充，自112至114年間透過補助家戶社區設置創能儲能及節能設備，補助總金額達1億9千萬元，補助件數逾6700件，累計節電量約394萬度，約可減碳1942公噸CO₂e。

