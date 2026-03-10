台中推「冰品甜品地圖」 集結50家名店還能集點抽好禮

冰品甜品地圖」，集合超過50家冰品、甜品店，整合店家資訊，推出集點抽獎活動。（記者蔡淑媛攝）

台中市工商發展投資策進會與台中市冰果飲品商業同業公會、台中市商圈總會及台中市好禮協會推出「冰品甜品地圖」，集合超過50家冰品、甜品店，整合店家資訊，推出集點抽獎活動，週週抽、週週送好禮，讓外縣市旅客與在地市民都能輕鬆搜尋優質店家。

工策會總幹事陳學聖表示，台中擁有眾多實力堅強的冰品與甜品店家，不少更堪稱「隱形冠軍」，但因規模較小、行銷資源有限，優質品牌往往未被廣泛看見，因此特別推出數位化「冰品甜品地圖」，透過數位工具與活動串聯，讓台中甜點產業在全國發光發熱。

台中市冰果飲品公會理事長張文忠指出，冰品與甜品是台中代表性的庶民經濟產業，此次透過創新數位行銷模式，串聯在地美食與商圈資源，有助提升品牌曝光度，為店家創造實際收益。

冰品甜品地圖上線，活動同步結合工策會LINE官方帳號推出數位集章抽獎機制，民眾加入好友後，至合作店家單筆消費滿50元（含）即可獲得1點集章點數，每一LINE帳號最多可集滿6點，享有最高6次抽獎機會，活動計自3月12日起連續10週舉行，「週週抽、週週送好禮」，鼓勵民眾在品嚐美味的同時，也有機會將人氣甜品好禮帶回家。

工策會說明，此次抽獎好禮豐富，包括「橘海咖啡一年份咖啡豆」、「陳允寶泉每週一盒一口太陽餅」、「奇奕坊商行杏仁豆腐冰淇淋每日兌換券」、「露珥島木耳健康飲品雪耳蓮子湯每日兌換券」及各合作店家聯合優惠券等。活動期間週週有驚喜，越早參加、中獎機會越多。

