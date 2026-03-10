台中「90延」公車脫班 民眾抱怨「東勢人就是比較低等」？

民眾臉書po文抱怨台中公車「90延」脫班。 （取自臉書「台中小鎮-東勢山城大小事」）

台中市東勢區民眾抱怨公車「90延」路線，豐原客運說停駛就停駛，開學到現在上午6點半的班次停駛致少8次，影響學生上下學，客運公司表示因女性駕駛請產假，人力不足，已經協調調度人力；交通局表示，客運公司漏班，將針對豐客進行裁罰處分，並要求豐客要指定駕駛行駛這班公車，從今天開始平日正常行駛，確保鄉親尖峰通勤需求。

民眾在臉書社群「 台中小鎮-東勢山城大小事」發文抱怨豐原客運「90延」（從和平到豐原）公車，從開學至今，上午6點半的班次至少停駛8次， 質疑客運業者拿市府的補助，卻任意脫班停駛，「偏遠地區孩子真可悲」，為了上學每天轉車， 「東勢人就是比較低等」 ，「一手拿著補助不做事，憑什麼拿著我繳的地方税養這種爛公司」！

不過，也有網友替公車駕駛緩頰，強調工時長，還要忍受乘客的抱怨等；有人則懷念起從東勢搭火車到豐原15分鐘就抵達的歲月。

交通局表示，「90延」路線公車停駛是因為司機請產假，豐客調度人力不足導致，因豐客漏班，交通局將對豐客進行裁罰處分，並已要求豐客要指定駕駛行駛這班公車，從今天開始平日正常行駛，確保鄉親尖峰通勤需求。

豐原客運表示，公車司機嚴重欠工，該公司已經遊覽車駕駛拉來開公車，儘量不影響民眾乘車，但公車駕駛有一定規範，不是什人都能開，挨罰也很無奈。

