為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中「90延」公車脫班 民眾抱怨「東勢人就是比較低等」？

    2026/03/10 10:17 記者歐素美／台中報導
    民眾臉書po文抱怨台中公車「90延」脫班。 （取自臉書「台中小鎮-東勢山城大小事」）

    民眾臉書po文抱怨台中公車「90延」脫班。 （取自臉書「台中小鎮-東勢山城大小事」）

    台中市東勢區民眾抱怨公車「90延」路線，豐原客運說停駛就停駛，開學到現在上午6點半的班次停駛致少8次，影響學生上下學，客運公司表示因女性駕駛請產假，人力不足，已經協調調度人力；交通局表示，客運公司漏班，將針對豐客進行裁罰處分，並要求豐客要指定駕駛行駛這班公車，從今天開始平日正常行駛，確保鄉親尖峰通勤需求。

    民眾在臉書社群「 台中小鎮-東勢山城大小事」發文抱怨豐原客運「90延」（從和平到豐原）公車，從開學至今，上午6點半的班次至少停駛8次， 質疑客運業者拿市府的補助，卻任意脫班停駛，「偏遠地區孩子真可悲」，為了上學每天轉車， 「東勢人就是比較低等」 ，「一手拿著補助不做事，憑什麼拿著我繳的地方税養這種爛公司」！

    不過，也有網友替公車駕駛緩頰，強調工時長，還要忍受乘客的抱怨等；有人則懷念起從東勢搭火車到豐原15分鐘就抵達的歲月。

    交通局表示，「90延」路線公車停駛是因為司機請產假，豐客調度人力不足導致，因豐客漏班，交通局將對豐客進行裁罰處分，並已要求豐客要指定駕駛行駛這班公車，從今天開始平日正常行駛，確保鄉親尖峰通勤需求。

    豐原客運表示，公車司機嚴重欠工，該公司已經遊覽車駕駛拉來開公車，儘量不影響民眾乘車，但公車駕駛有一定規範，不是什人都能開，挨罰也很無奈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播