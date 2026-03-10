為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「三鐵孤兒」鹿港轉運站進度曝光 公車起終點今年10月大改

    2026/03/10 10:17 記者劉曉欣／彰化報導
    終於看到鹿港客運轉運車站的主體建築了！（記者劉曉欣攝）

    終於看到鹿港客運轉運車站的主體建築了！（記者劉曉欣攝）

    「三鐵孤兒」的彰化縣鹿港轉運站工程，在開工11個月後，終於見到地上建物了！縣府交通處表示，目前工程進度24％，預計9月取得使用執照，10月底完工啟用，啟用後的彰化客運、員林客運、中鹿客運與統聯的起終點站，都將改到轉運站！

    交通處表示，由於鹿港轉運站BOT案將興建2棟主體建築物，1棟是「鹿港英迪格酒店」，另1棟是客運轉運車站。而客運轉運車站部分，沒有地下室，只有地上1層的建物，目前正在進行1樓的混凝土澆灌作業，工程進度符合計畫。

    交通處指出，客運轉運車站部分，除了作為客運的轉運站以外，預計也將進行便利商店的招商進駐作業，提供給旅客與乘客更多元的服務，而車站旁靠近中正路的空地，將作為綠地與廣場。

    交通處強調，隨著鹿港客運轉運站預計在年底啟用，目前正在進行前置作業，也就是調整公車路線，因為起終點站都將調整到建國路上的客運轉運站，路線與站牌也將一併檢討與規劃。

    由於鹿港客運轉運車站只有一層樓建物，而地下停車場空間則位於酒店工程，交通處強調，未來酒店完工後，將會開放部分停車場給轉運車站使用。

    鹿港客運轉運車站只有一樓建物，預計今年10月完工啟用。（記者劉曉欣攝）

    鹿港客運轉運車站只有一樓建物，預計今年10月完工啟用。（記者劉曉欣攝）

