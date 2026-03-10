為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園市去年稅收出爐 受打房政策影響 土徵稅較前年減少17.6億元

    2026/03/10 11:28 記者謝武雄／桃園報導
    受中央打房政策影響，房地產交易減緩，桃園市土地增值稅徵收數去年較前年減少17.6億元。（記者謝武雄攝）

    受中央打房政策影響，房地產交易減緩，桃園市土地增值稅徵收數去年較前年減少17.6億元。（記者謝武雄攝）

    桃園市去年稅收核算結果出爐為422.17億元，與前年實際稅收417.52億元相較，增加4.65億元，增幅1.1%，堪稱持平，其中，土地增值稅由前年的106.22億元，減至去年的88.62億元，減少17.6億元，所幸去年實施房屋稅2.0新制，房屋稅稅收由前年98.29億元，增至去年115.89億元，增加17.6億元，牌照稅、地價稅則分別隨著車輛、房屋增加而成長。

    桃園市政府地方稅務局官員說，去年桃市土增稅預算徵收數編列參考前年實際徵收數106.22億元，由於中央銀行打房政策持續發威，限貸令讓投資客進入房市的資金縮水，是導致土增稅短徵的原因，下修至105.6億元，最後收88.62億元，較預算數短徵近16.98億元。

    至於房屋稅由於2.0新制，雖然去年調高預算徵收數，但房屋稅實徵數較預算數增加7.9億元去，較前年超徵17.6億元，去年全市各項稅收422.17億元，較預算徵收數425.74億元，僅短徵3.57億元，達成率99.16％。

