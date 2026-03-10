歷史建築變身旅遊文化基地 雲林記憶Cool奪全國十大績優借問站

2018年虎尾登記所由台灣公益CEO協會接手營運，命名為「雲林記憶Cool」，成為雲林文史資料及記憶的保存與再製中心，多年扣合縣內文史活動舉辦限定講座，受到好評。（圖由雲林縣政府提供）

雲林縣日前在交通部觀光署「觀光節慶祝大會」中大放異彩，其中雲林記憶Cool榮獲全國十大績優借問站肯定。得獎者代表林淑娥表示，此項榮譽屬於整個工作團隊，長期投入場館營運讓歷史建築不僅被保存，更被看見，未來將持續深化借問站功能，強化跨域合作，提升旅遊體驗品質。

雲林記憶Cool為原名「虎尾登記所」，曾是雲林地區不動產登記重要樞紐，見證了虎尾從農業小鎮到工商繁榮的蛻變，2012年縣政府讓這座歷史建築重獲新生，2018年由台灣公益CEO協會接手營運，命名為「雲林記憶Cool」。

請繼續往下閱讀...

協會祕書長林淑娥表示，營運以來將這座歷史建築賦予嶄新使命，成為雲林文史資料及記憶的保存與再製中心，多年扣合縣內文史活動舉辦限定講座，此外也提供餐飲、客製化文化旅遊、實境解謎遊戲，甚至為發揚虎尾糖業文化路徑，讓大家看見製糖產業，因此多年來籌備追五分車等糖業文化體驗，甚至還有虎尾糖販售、手作體驗等服務。

林淑娥表示，此項榮譽屬於整個工作團隊，感謝所有同仁強大文化路徑志工團，長期投入場館營運與服務優化，讓歷史建築不僅被保存，更被看見、被使用、被喜愛。未來將持續深化借問站功能，強化跨域合作，提升旅遊體驗品質。

縣府文觀處長謝明璇表示，全縣有37間借問站，去年向觀光署申請通過「元富手信工坊」與「北溪好厝米」兩處新借問站，今年再度申請「林內教芋部」成為借問站，提供林內旅遊的遊客友善旅遊諮詢服務，盼未來實現「1鄉鎮至少1借問站」的目標。

2018年虎尾登記所由台灣公益CEO協會接手營運，命名為「雲林記憶Cool」，成為雲林文史資料及記憶的保存與再製中心，多年扣合縣內文史活動舉辦限定講座，受到好評。（圖由雲林縣政府提供）

雲林縣日前在交通部觀光署「觀光節慶祝大會」中大放異彩，其中雲林記憶Cool榮獲全國十大績優借問站肯定。（圖由雲林縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法