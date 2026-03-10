台中人注意！最繁忙台74線鋪瀝青、西屯段夜間封路

台74線將封閉部分路段鋪設瀝青。（記者黃旭磊攝）

台74線（台中環線）是台中最繁忙快速道路，公路局預計深夜於廣福路至中科路（僑光科大、台中國際會展中心一帶）鋪設瀝青路面，局方表示，30日晚間9時至31日上午5時封閉往霧峰方向，31日晚間同時段封閉往烏日方向施工，提醒駕駛提前改道。

公路局中區養護工程分局表示，台74線雙向13K+300至13K+400路段，瀝青路面發生局部下陷，3月30日晚間9時至31日上午5時，進行往霧峰方向修復作業，31日晚間9時至4月1日上午5時，辦理往烏日方向修復作業，屆時主線工區採全車道封閉施工。

相關人士估計，封閉路段為中清地下道，接近西屯區僑光科大、台中國際會展中心一帶，於夜間施工減輕干擾通勤車潮。

員林工務段長秦滄漪說，施工管制期間規劃替代道路，包括主線車輛提前下北屯一凱旋路匝道 （12K+500公里處） ，接環中路二段平面道路續行，提醒駕駛提前改道行駛避開施工路段，施工動態請洽公路局即時交通資訊系統 （http://168.thb.gov.tw）查詢。

