為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中人注意！最繁忙台74線鋪瀝青、西屯段夜間封路

    2026/03/10 10:15 記者黃旭磊／台中報導
    台74線將封閉部分路段鋪設瀝青。（記者黃旭磊攝）

    台74線將封閉部分路段鋪設瀝青。（記者黃旭磊攝）

    台74線（台中環線）是台中最繁忙快速道路，公路局預計深夜於廣福路至中科路（僑光科大、台中國際會展中心一帶）鋪設瀝青路面，局方表示，30日晚間9時至31日上午5時封閉往霧峰方向，31日晚間同時段封閉往烏日方向施工，提醒駕駛提前改道。

    公路局中區養護工程分局表示，台74線雙向13K+300至13K+400路段，瀝青路面發生局部下陷，3月30日晚間9時至31日上午5時，進行往霧峰方向修復作業，31日晚間9時至4月1日上午5時，辦理往烏日方向修復作業，屆時主線工區採全車道封閉施工。

    相關人士估計，封閉路段為中清地下道，接近西屯區僑光科大、台中國際會展中心一帶，於夜間施工減輕干擾通勤車潮。

    員林工務段長秦滄漪說，施工管制期間規劃替代道路，包括主線車輛提前下北屯一凱旋路匝道 （12K+500公里處） ，接環中路二段平面道路續行，提醒駕駛提前改道行駛避開施工路段，施工動態請洽公路局即時交通資訊系統 （http://168.thb.gov.tw）查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播