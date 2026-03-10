為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹藝手作編織永續 東勢林業文化園區3月竹編體驗課程開放報名

    2026/03/10 10:19 記者歐素美／台中報導
    石虎竹編扇。（林業署提供）

    石虎竹編扇。（林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署推廣國產竹材應用與森林永續理念，3月15日及28日將在東勢林業文化園區舉辦2場「木作小學堂－一起動手做」竹編體驗課程，由專業竹藝職人現場指導，帶領民眾親手編織兼具實用與美感的生活作品，在手作過程中認識台灣竹材特性與文化價值。

    林業保育署台中分署以「入境山林」品牌在園區推動生態體驗及國產材課程已邁入第2年，開設木作、竹編及生態體驗等多元課程，吸引許多民眾參與。今年春季系列課程聚焦國產竹材應用，結合傳統工藝與在地生態意象，將森林知識融入生活手作體驗，深化大眾對林業永續理念的認識。

    這次推出兩場特色課程，3月15日（星期日）的「竹編花窗杯墊」，由「山傑號竹工」創辦人授課，帶領學員體驗傳統竹編工藝，編織富有東方美感的生活小物，活動費用450元；第二場於3月28日（星期六）推出「石虎竹編扇」課程，由山城在地講師張鳳玲指導，將台灣特有保育動物石虎的意象融入竹編設計，讓參與者在創作過程中認識在地生態，活動費用200元。

    林業保育署台中分署表示，國產材是台灣林業永續發展的重要基礎，近年除傳統建築用途外，也逐步延伸至生活工藝、文創設計及綠色建材等領域，展現多元應用潛力，東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，透過木作、竹編及生態體驗等課程，讓民眾親身接觸國產木竹材，認識其特性與生活應用，並在手作體驗中深化對森林永續與林業文化的理解，相關活動資訊可至林業保育署台中分署或東勢林業文化園區Facebook粉絲專頁查詢，歡迎民眾踴躍報名參加。

    竹編花窗杯墊。（林業署提供）

    竹編花窗杯墊。（林業署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播