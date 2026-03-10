竹藝手作編織永續 東勢林業文化園區3月竹編體驗課程開放報名

石虎竹編扇。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署推廣國產竹材應用與森林永續理念，3月15日及28日將在東勢林業文化園區舉辦2場「木作小學堂－一起動手做」竹編體驗課程，由專業竹藝職人現場指導，帶領民眾親手編織兼具實用與美感的生活作品，在手作過程中認識台灣竹材特性與文化價值。

林業保育署台中分署以「入境山林」品牌在園區推動生態體驗及國產材課程已邁入第2年，開設木作、竹編及生態體驗等多元課程，吸引許多民眾參與。今年春季系列課程聚焦國產竹材應用，結合傳統工藝與在地生態意象，將森林知識融入生活手作體驗，深化大眾對林業永續理念的認識。

這次推出兩場特色課程，3月15日（星期日）的「竹編花窗杯墊」，由「山傑號竹工」創辦人授課，帶領學員體驗傳統竹編工藝，編織富有東方美感的生活小物，活動費用450元；第二場於3月28日（星期六）推出「石虎竹編扇」課程，由山城在地講師張鳳玲指導，將台灣特有保育動物石虎的意象融入竹編設計，讓參與者在創作過程中認識在地生態，活動費用200元。

林業保育署台中分署表示，國產材是台灣林業永續發展的重要基礎，近年除傳統建築用途外，也逐步延伸至生活工藝、文創設計及綠色建材等領域，展現多元應用潛力，東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，透過木作、竹編及生態體驗等課程，讓民眾親身接觸國產木竹材，認識其特性與生活應用，並在手作體驗中深化對森林永續與林業文化的理解，相關活動資訊可至林業保育署台中分署或東勢林業文化園區Facebook粉絲專頁查詢，歡迎民眾踴躍報名參加。

竹編花窗杯墊。（林業署提供）

