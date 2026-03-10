馬公城隍廟捐88箱泡麵 造福實物銀行邊緣戶

馬公城隍廟泡麵龜，由中國商行贊助。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖元宵「西乞龜」活動，各廟紛紛爭奇鬥艷，其中馬公市區「泡麵龜」與「飲料龜」大戰，也是萬眾矚目焦點。活動結束後，馬公城隍廟將88箱泡麵龜捐贈給澎湖縣政府實物銀行，今（10）日由城隍廟董事長顏嘉弘，偕同董監事與捐贈者中國商行代表盧文淑共同出席。

中國商行國際有限公司為地方百年老店，傳承至今由第3代姊妹盧文淑、盧錦琴、盧永淑等人攜手經營，承襲家族誠信踏實的精神，持續在地深耕、回饋鄉里。今年元宵特別捐贈2隻「泡麵龜」予馬公城隍廟、「飲料龜」給東甲北極殿。其中「泡麵龜」由幾位姊妹親自設計與佈置，從構想、擺設到細節呈現皆用心規劃，展現對境主靈應侯的虔誠敬意與滿滿誠心。

泡麵龜象徵圓滿、平安與福壽綿長，也寓意事業長紅、財源廣進。馬公城隍廟董事長顏嘉弘今偕董監事、中國商行國際有限公司代表盧文淑，前往澎湖縣政府廣場，致贈88箱、1056包滿漢大餐泡麵，送給實物銀行，以行動支持廟務，傳承善念。

捐贈儀式由副縣長林皆興、社會處長周柏雅代表接受，並致贈城隍廟、中國商行感謝狀，林皆興感謝城隍廟及中國商行的善舉，讓澎湖邊緣戶獲得即時幫助，澎湖縣政府也會善用社會捐助資源，造福社會上真正有需要的民眾。

馬公城隍廟捐贈澎湖實物銀行，88箱泡麵提供邊緣戶。（記者劉禹慶攝）

