中市高接梨梨穗因乾旱受災 農業局：統一爭取農業天然災害現金救助

因乾旱及寒流，致台中市后里及東勢區相繼傳出高接梨梨穗災損。（楊瓊瓔提供）

台中市后里、東勢等區陸續傳出高接梨梨穗嫁接後，因乾旱授粉不佳，造成農友多次「翻刀」重新嫁接，造成損失，立委楊瓊瓔曾前往會勘，農業局表示，台中市高梨接種植區主要集中在東勢、后里、石岡、新社區，尤以東勢區最多，已要求各公所進行災情查報，以便統一彙報農糧署，爭取農業天然災害現金救助。

后里區果樹產銷班第3班班長林添發表示，去年12月中旬嫁接的梨穗，今年1月因天氣忽冷忽熱，導致開花後幾乎都是假性著果，農民只好在1月中旬緊急進行2次嫁接（俗稱「翻刀」），因農友重新嫁接，造成本增加。

東勢區高接梨也出現同樣情形，參選市議員的立委蔡其昌山線服務處主任詹智翔表示，很多山城農友陳情，梨穗受寒害影響，致出現假性著果，農友多次「翻刀」，經他與農友前往區公所了解，公所目前已排定3月13日進行四方會勘，以爭取現金救助。

東勢區農會總幹事田士欣表示，因高接梨在冬季嫁接，難免遇到寒流等造成災損，政府鼓勵農友投保農業保險，目前東勢區有300多位農友投保，農友只需付1成的保費，市府負擔4成，農業部負擔5成，只要損害程度達20%以上，投保農友都可獲得理賠，加上政府的高接梨穗農業天然災害現金救助，梨樹每公頃為6萬2000元，可減輕農友損失。

農業局表示，台中市梨栽培約3,306公頃，其中，和平區溫帶梨面積約1281公頃，高接梨種植面積約2025公頃，主要集中在東勢、后里、石岡、新社區，尤以東勢區最多約1000多公頃，因年初乾旱，部分農友因水源不足，若未適時噴霧，即造成授粉不足，農業局已請各公所儘快查報，以便統一彙報農糧署，爭取農業天然災害現金救助。

立委楊瓊瓔日前曾邀相關單位會勘后里區高接梨梨穗受災情形。（楊瓊瓔提供）

