中市萬壽棒球場防護網過低 加高防護網聲起

中市萬壽棒球場是少數可讓業餘球隊及小球員們練習的場地，但防護網太低，成潛在危險。（記者蘇金鳳攝）

台灣人愛棒球，也喜歡打棒球，但棒球場地需要大，因此練習地不多，台中市區的洲際棒球場主要打職棒，業餘棒球場就不多，幸好有一個「萬壽棒球場」， 是很多球隊練習的場所，但是面臨防護網高度不夠的困境，常出現比賽時，界外球飛出場外的情形，很多球隊都希望市府要加高防護網，並且汰換一些老舊設施。

台中市政府運動局表示，萬壽棒球場目前主要提供U12青少棒賽事及基層球隊訓練使用，考量棒球運動推廣及參與人口逐年成長，市府已持續就場地使用現況及安全需求進行滾動檢討，將提升外野防護圍網及更新相關附屬設施納入研議改善；未來也將持續盤整全市棒球場地資源，逐步改善場地設施條件，提供六級球隊及市民更安全、完善的運動環境，並支持棒球運動在台中持續扎根與發展。

台中市區的萬壽棒球於1991年完工，是很多業餘球隊練習的場所，教育部次長張廖萬堅在任立委時，常常利用暑假在此舉辦兒童棒球夏日營，至今仍持續，相當受歡迎，然而此一球場也因年代久遠，需要加強設施。

市議員江肇國便表示，萬壽棒球場位在西區，是台中市很重要的運動休憩空間，很多球隊都會到此練球，學校也使用，但是因為萬壽棒球場是一個老球場，目前的防護網高度不足，設備老舊，已難以因應實際使用需求，恐影響內外人員安全。

江肇國指出，很多球隊在正式比賽及訓練時，界外球就會跑到場外去，而場外就是向上路，有車輛有行人，對周邊的住戶都會構成潛在的危險。

有球員便反映，經典賽台灣隊的表現，展現台灣的棒球實力，但棒球需要從小培育、隨時訓練，萬壽棒球場的設施需要再加強，而江肇國也指出，完善的場地安全設施是推動運動的基礎，他要求市要編列預算，辦理萬壽棒球場防護加高及汰換更新設施。

市議員江肇國指出，萬壽棒球場防護網太低，要求市府加高。（記者蘇金鳳攝）

