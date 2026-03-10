新竹巨城野餐音樂節21日登場 寵愛毛孩全面升級

新竹巨城野餐音樂節將於21日登場。（巨城提供）

春意盎然正是出外踏青、與家人好友共享時光的最佳時節，新竹Big City遠東巨城購物中心邁入第12屆的「野餐音樂節」即將於3月21日至3月22日下午14:30起在1F戶外噴水池廣場熱鬧登場，這回全面升級，市集特別邀集全台各地人氣名店齊聚一堂，並規劃人像寵物速寫體驗、愛寵照護等，與家人好友及毛孩留下獨一無二的回憶。

野餐音樂節網羅全台13家高人氣輕食甜點以及愛寵專屬攤位，亦規劃人像寵物速寫體驗與愛寵專區，邀請「寵食研室」、「萌大吉」及寵物人像速寫「浪人在此」進駐，第7屆巨城街頭藝術節音樂組冠軍「田宇庭」與季軍「沒錢怎麼做音樂」等歌手也將接力開唱，在春日午後以音樂與美食陪伴民眾共度愜意時光。

營運長游欣宜表示，去年新生兒與家犬貓登記數與已經上升至1:2，毛孩已成為家庭中重要的一份子，特別策劃寵物共享體驗與相關照護服務，21日攜手新竹市政府動物保護及防疫所，於現場提供100劑免費狂犬病疫苗施打及寵物晶片施打，讓民眾在享受音樂與美味之餘，也能為毛家人健康把關；同時融入環保永續理念，鼓勵民眾自備環保杯、餐盒與餐具，減少一次性塑膠使用，凡攜帶巨城環保購物袋或自備器皿至現場購買美食，即可憑證明至現場服務台領取抵用券，每日限量100名，邀請大家以實際行動響應綠色生活。

