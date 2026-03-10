為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    犬貓美容契約上路 北市動保處3/16起查核552家業者

    2026/03/10 10:01 記者孫唯容／台北報導
    農業部去年公告訂定規範犬貓美容服務定型化契約，台北市動物保護處將在3月16日起辦理犬、貓美容服務業查核作業。（動保處提供）

    農業部去年公告訂定規範犬貓美容服務定型化契約，台北市動物保護處將在3月16日起辦理犬、貓美容服務業查核作業。（動保處提供）

    台北市登記犬貓約有23萬隻，寵物美容產業具有龐大商機，農業部去年公告訂定規範犬貓美容服務定型化契約，台北市動物保護處將在3月16日起辦理犬、貓美容服務業查核作業，並稽查北市552家業者，要求應在營業場所張貼契約內容或於網頁明顯公告資訊。

    動保處表示，農業部公告「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，明確規範犬貓美容服務定型化契約內容，將從3月16日起辦理北市犬、貓美容服務業查核作業，去年已針對特定寵物業兼營寵物美容業者及營業項目包含「JZ99180寵物美容服務業」等552家以上業者宣導及辦理輔導課程或活動，協助業者了解規定。

    動保處指出，業者應主動檢視使用定型化契約內容是否符合規範，並張貼在營業場所明顯處，有經營官網或社群平台，應把定型化契約內容公告在網頁明顯處，將契約資訊內容清楚公開，讓雙方在同一個基準上了解服務內容，降低糾紛。

    動保處說明，去年已輔導台北市寵物商業同業公會辦理3場次定型化契約相關教育課程，已主動辦理2場次法規宣導活動，為了持續協助業者瞭解定型化契約規定，今年已委託民間及輔導台北市寵物商業同業公會辦理至少2場次法規教育課程，如想了解更多課程資訊可至動物保護資訊網查詢。

