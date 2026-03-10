為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今起報名！ 北捷、遊憩公司聯合徵才225人 年薪上看16.4個月

    2026/03/10 09:52 記者董冠怡／台北報導
    台北捷運公司、北捷遊憩公司聯合徵才，預計招募225人。（北捷提供）

    台北捷運公司、北捷遊憩公司聯合徵才，預計招募225人。（北捷提供）

    台北捷運公司、北捷遊憩公司聯合徵才，今（10日）起下午2點至24日下午3點開放線上報名，行車、一般及身心障礙類組合計225個名額，同時擴大招募「跨域培訓類」，月薪最高6萬2500元，包含獎金在內年薪上看16.4個月，並享員工專屬托育服務等。

    北捷行車類組控制員、工程員、副站長、行車專員、技術專員，正取146名，一般類組工程員、專員、站務專員、技術專員，正取36名，身心障礙類組工程員、站務專員與技術專員，正取6名。

    遊憩公司部分，一般類組正取37名，區分企劃專員、技術專員，範圍涵蓋法務、會計、營運管理、行銷企劃、企劃管理、招商行銷，以及機械維修高空、跨域培訓、遊具維修。

    北捷表示，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求視應試類科而定；報名一律於公司官網「徵才系統」線上報名。薪資福利待遇除了全年12個月薪資，另有年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金、依據當年度盈餘狀況核算績效獎金，員工親子活動、未婚聯誼與集團婚禮、教保中心托育服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播