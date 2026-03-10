今起報名！ 北捷、遊憩公司聯合徵才225人 年薪上看16.4個月

台北捷運公司、北捷遊憩公司聯合徵才，預計招募225人。（北捷提供）

台北捷運公司、北捷遊憩公司聯合徵才，今（10日）起下午2點至24日下午3點開放線上報名，行車、一般及身心障礙類組合計225個名額，同時擴大招募「跨域培訓類」，月薪最高6萬2500元，包含獎金在內年薪上看16.4個月，並享員工專屬托育服務等。

北捷行車類組控制員、工程員、副站長、行車專員、技術專員，正取146名，一般類組工程員、專員、站務專員、技術專員，正取36名，身心障礙類組工程員、站務專員與技術專員，正取6名。

遊憩公司部分，一般類組正取37名，區分企劃專員、技術專員，範圍涵蓋法務、會計、營運管理、行銷企劃、企劃管理、招商行銷，以及機械維修高空、跨域培訓、遊具維修。

北捷表示，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求視應試類科而定；報名一律於公司官網「徵才系統」線上報名。薪資福利待遇除了全年12個月薪資，另有年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金、依據當年度盈餘狀況核算績效獎金，員工親子活動、未婚聯誼與集團婚禮、教保中心托育服務。

