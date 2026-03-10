苗栗門牌新制上路沒掛、亂掛都要罰 苗縣府：初期以輔導為主

住戶門牌若有遺失，可至建物座落所在地戶政事務所申請補發。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府民政處為因應現代建築型態之複雜情形及建築物日漸增加等因素，修正「苗栗縣道路命名及門牌編定自治條例」，去年底獲議會通過，自本月5日起，門牌未依規定張貼或脫落未補製張貼，將罰300元，引發民眾挨罰疑慮。對此，苗栗縣政府民政處今（10）日表示，初期將以輔導改善為優先，並通知改善，不改善才會開罰。

苗縣府民政處指出，為因應現代建築型態之複雜情形及建築物日漸增加等因素，且原自治條例迄今逾7年未修正、不符現況，致使門牌管理欠缺周延，尤其原自治條例對於沒有門牌住戶，僅能發函勸導，並無強制力。

請繼續往下閱讀...

民政處說，新制參考台北市、台中市自治條例規定，沒有門牌或私設戶政未編定或與編定不符的門牌，經戶政事務所通知建築物所有權人、現住人或管理人限期改善，屆期未改善，沒有門牌罰300元，私設戶政未編定或與編定不符的門牌罰5000元，均可連續處罰。

此法已於5日正式實施，各鄉鎮市公所近期已陸續召開村里民座談會，不少鄉親提出詢問，擔心受罰，引發民怨；縣長鍾東錦已要求各戶政事務所於參加村里民座談會時，向鄉親說明初期將以輔導改善為優先，各戶所會先通知改善，遲不改善才會開罰。

此外，民政處表示，門牌並不一定要公發藍底白字鐵牌，允許自製特色門牌。門牌釘掛位置規定在正門左上方，或明顯易見適當位置，如無適當位置或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置繪製門牌標誌，大門上無適當位置繪製時，得在所掛招牌左下角處，書寫道路名牌門牌號碼，若有遺失可至建物座落所在地戶政事務所申請補發，費用60元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法