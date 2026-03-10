視障者呂坤諭與祖父相依為命 新北社會局引進樂明身障服務重建生活

先天視障者呂坤諭學會自己用電鍋烹調食物。（記者翁聿煌攝）

新北市38歲呂坤諭家住八里區長坑，他一出生便失明的呂坤諭，因父母離異，自幼便由阿公阿嬤撫養長大，阿公每天載送他到天母啟明學校上課，兩年前祖母過世，只剩祖父和他相依為命，令祖父很擔心孫子將來怎麼辦，還好有社會局委由樂明身障服務中心到家服務，教呂坤諭定向訓練和日常技能等生活重建，協助他能生活自理。

如今呂坤諭不僅能搭乘復康巴士到教會參加詩歌班吹奏直笛，還能持手杖到附近的福久宮幫長輩按摩，獲得些許報酬，並唱唱卡拉OK，這也是他最有成就感的時刻。

呂坤諭弟弟呂龍錡表示，阿公阿嬤心疼哥哥失明，家裡什麼事都幫忙做得好好的，現在阿嬤走了，阿公也年近90，他擔心哥哥以後沒人照顧，因為自己結婚家住林口，也有兩個孩子要養，也是泥菩薩過江，感謝社會局提供相關服務。

樂明中心社工表示，中心陸續引進生活自理老師、定向行動師、資訊溝通老師，從日常生活技能，如使用電鍋蒸煮、洗曬衣服、使用白手杖到手機語音操作等，逐步訓練呂坤諭能自理日常生活。

由於呂家前即為台51鄉道，平時車輛頻繁，尤其是砂石車出入，原本家人擔心他的安危，在定向訓練後，呂坤諭可以從住家憑著白手杖步行到鄰近1公里外的福久宮和超商，宮廟長輩都與呂坤諭的阿公「川伯」熟識，知道他領有按摩丙級證照，因此會給他按摩，並給予酬勞，呂坤諭不計較多寡，按摩力道拿捏恰到好處，頗令長輩滿意。

呂坤諭的阿嬤兩年前往生，加上阿公年邁老化，由外籍看護幫忙照顧，伊甸基金會關懷師及視障同儕在家訪後，鼓勵他到教會參加視障者Eye聚會，學習吹奏直笛和唱詩歌，休閒時唱卡拉OK是他最喜歡的娛樂。

先天視障者呂坤諭（左2）與阿公（左1）相依為命，左3為搬到外地的弟弟。（記者翁聿煌攝）

坤諭住家前即為台51鄉道，平時車輛頻繁，在樂明中心生活自理老師訓練下，他能持手杖來回社區。（記者翁聿煌攝）

