新北3/24辦NVIDIA GTC主題演講 深度解析黃仁勳最新發表內容

新北市青年局將於3/24舉辦「NVIDIA GTC 2026 Watch Party」，專家現場導讀解析黃仁勳演講重點，圖為資料照。（圖由新北市青年局提供）

全球AI科技年度盛事「輝達GTC大會」將在3月登場！新北市青年局為協助青年掌握AI最新趨勢，邀請NVIDIA官方認證講師於3月24日晚間6點在新北市青職基地舉辦「NVIDIA GTC 2026 Watch Party」主題演講，深度解析NVIDIA執行長黃仁勳在2026年GTC當天的發表內容；青年局全新「NVIDIA官方認證AI課程」也將於3月16日開放報名，青年完成課程可取得原廠電子證書，為履歷加分。

青年局長邱兆梅表示，AI技術正快速改變產業及未來工作樣貌，青年對於AI學習的關注與需求也越來越高，因此舉辦NVIDIA GTC 2026 Watch Party，將全球最受矚目的科技盛會重點帶到新北，讓青年於第一時間快速獲取國際AI發展趨勢與應用方向；青年局今年也持續推出NVIDIA官方認證課程，更加碼深化進階課程，希望培養青年AI實作能力，讓AI成為職涯發展的重要技能。

青年局說明，本次Watch Party將聚焦大會核心亮點，邀請NVIDIA認證講師徐豐智現場導讀，深度解析生成式AI創新應用、新世代GPU運算架構，以及AI於產業自動化與智慧應用上的最新突破，讓青年不僅「看懂趨勢」更能「理解技術」，Watch Party現已開放線上報名。

青年局表示，Watch Party活動現場將同步介紹青年局「2026年NVIDIA官方認證課程」，讓青年掌握最新免費AI學習資源及課程內容，青年局自2025年推出2期NVIDIA官方認證AI課程，已輔導超過370名青年取得NVIDIA DLI原廠電子證書，幫助在求職或轉職關卡的青年升級職場技能，今年課程再升級，由NVIDIA 白金級AI大使曾吉弘等專業講師帶領，內容涵蓋大型語言模型應用、提示工程實戰、邊緣AI開發等熱門領域，並新增進階課程「運用 NVIDIA Isaac 開發高效機器人」，讓學員學習機器人AI開發與智慧自動化應用，相關活動資訊可上青年局官網查詢。

新北市青年局將於3/24舉辦 NVIDIA GTC 2026 Watch Party，導讀黃仁勳GTC主題演講。（圖由新北市青年局提供）

