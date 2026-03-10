感謝5萬名志工 屏縣府推交通、住宿、藝文逾百項優惠福利

屏東志工至屏菸1936文化基地常設展將享有優惠票價。（圖由屏東縣政府提供）

為感謝並激勵長期投入服務的志工，屏東縣政府今（2026）年規劃志工限定版回饋優惠方案，由各局處與在地廠商、店家合作，涵括東港3家航運公司來回船票8至9折、33家民宿入住折扣或贈禮，以及停車金100元、6家衛生所、2家醫院免掛號費、屏菸1936文化基地常設展優惠及演藝廳藝術館購票75折、冠軍巧克力、農會特產及觀光工廠優惠等多元方案，鼓勵志工朋友使用。

屏東縣府社會處表示，屏東縣目前約有5萬餘名志工夥伴，組成超過千個志工團隊，志工從社區據點陪伴長輩、醫院服務台引導就診民眾、洽公貼心導引、學校志工協助孩子成長，到環境守護、交通、警民協力及藝文場館導覽服務，服務遍及社會福利、社區關懷、教育文化、環境保護、防災救護、醫療衛生及觀光導覽等多元場域，不但補足公共服務量能，更是支撐城市穩定與溫暖的重要力量。

為感謝志工服務奉獻，屏東縣政府規劃的感恩優惠方案，只要志工持志願服務紀錄冊或榮譽卡即可享有志工限定專屬福利。優惠使用場域包括日常百貨、餐飲食品業、休閒觀光、旅宿飯店、門診掛號、藝文活動等103項方案。

合作店家與優惠內容已公布在「屏東縣政府社會處網站」、「屏東縣志願服務推廣中心網站」，縣府歡迎志工踴躍查詢並多加利用，也邀請更多民眾一起加入志工行列。

志工持志工紀錄冊或榮譽卡可享優惠。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣志工優惠特約商店設有識別貼紙。（圖由屏東縣政府提供）

