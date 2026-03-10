為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    領2千捐6千 朴子男加碼助「石頭里長」送暖獨老

    2026/03/10 09:52 記者林宜樟／嘉義報導
    朴子市一位男子領到2000元賑災救濟金，再加碼4000元，捐出6000元做公益。（取自楊石旭臉書）

    嘉義縣朴子市公所最近發放2000元賑災救濟金，卻發生一段感人故事，外號「石頭里長」文化里長楊石旭經常與志工協助弱勢，送物資和送便當給獨老，他昨晚貼在臉書貼文，有鄉親領到2000元後再加碼4000元，湊成6000元交給他做公益，「想把這份福氣分一點給更需要的人」，善念令人感動。

    楊石旭昨晚在臉書發文，一位住在竹圍里的男子剛領到公所發放的2000元賑災救濟金，原本這筆錢是用來貼補生活，但這位鄉親是臉書社團「幸福朴子人」的成員，常常看到里長伯與志工們幫助弱勢家庭、送物資、送便當給獨居長輩與甘苦人，這些畫面都默默看在眼裡。

    這位鄉親心裡一直想幫助他人，因此昨晚將賑災救濟金再加碼4000元，拿著6000元到里長服務處，對楊石旭說一句很簡單、卻讓人感動的話「我領到救濟金已經很感恩了，也想把這份福氣分一點給更需要的人」，善念讓人非常感動。

    楊石旭說，這筆6000元愛心款用來向朴子的愛心便當店訂購便當，再由志工送到里內獨居老人與需要幫助的家庭手中，讓一個人的善心，變成很多人的溫暖；或許善心男子經濟並不寬裕，但他的心，卻比很多人都還要富有，也感謝「幸福朴子人」社團，讓善的循環一直在朴子流動，真正的富有不是擁有多少錢，而是願意分給別人的那顆心。

