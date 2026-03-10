白沙屯「粉紅超跑」3/14屏東里港玉賢宮贊境 交管、接駁一次看

里港鄉玉賢宮將於3月14日上午5時至15日凌晨2時舉行開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等友宮蒞臨贊境。（取自「里港玉賢宮」臉書）

屏縣里港鄉玉賢宮將於本週六（14）日上午5時至3月15日上午2時舉行開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等友宮蒞臨贊境，屆時將湧入大量信眾，里港警分局今（10）日公布交通管制及疏導措施，籲用路人配合。

里港警分局表示，將針對繞境路線及周邊重點路口實施彈性管制，3月14日上午8時至當日下午6時在里港市區實施汽機車管制，路段包括過江路段、仁愛路、信義路、玉田路、大平路、永樂路、永安路、中山路。3月14日下午2時至3月15日凌晨2時進行人車分流管制，路段為台3線與永豐路二段以始北上車道。

此外，3月14日下午4時至3月15日凌晨2時，實施調撥車道管制，在台3線與中和路口以始調撥管制，南下車道供車輛雙向通行，北上車道沿路封閉（含分隔島缺口）。3月14日0時至3月15日0時在台3線里港、土庫路段，實施大型車輛（含砂石車）禁駛管制。

因應大量自駕車潮，廟方提供三處主要停車區域，並實施優先保留機制，停車地點為里港河濱公園沿線、里港農會斜對面空地、里港里中7-11門市旁空地。上述區域優先保留給白沙屯拱天宮、北港朝天宮、旗山天后宮、虎尾福安宮及新營太子宮等五大友宮執事團隊放置器材，請一般信眾依序停放其餘空間。

警方也建議外縣市信眾多加利用大眾運輸，可搭高鐵至左營站轉搭計程車或搭乘高雄客運8037，搭台鐵至屏東火車站轉搭屏東客運8216、8217、8218、8220至里港站。另有「莫忘初衷」接駁服務上午（往玉賢宮）清晨6時至9時於屏東火車站前光復路104號上車、晚上6時至9時於里港南興福德祠上車返火車站。

里港警分局長邱逸樵表示，本次繞境活動規模盛大且橫跨深夜，籲參與信眾發揮禮讓精神，遵守交通規則、配合員警與工作人員指引，不併排停車、不占用救災空間；因台3線部分路段將實施人車分流與調撥車道，請駕駛人行經該區域務必減速慢行，並特別注意砂石車禁駛管制，以免受罰。

警方公布交管措施。（屏縣里港警分局提供）

