    首頁 > 生活

    畢典年年搭帳棚！ 彰化埔鹽國中苦等62年活動中心動土

    2026/03/10 09:11 記者陳冠備／彰化報導
    等了62年，彰化縣埔鹽國中學生活動中心新建工程終於動土。（彰化縣政府提供）

    等了62年，彰化縣埔鹽國中學生活動中心新建工程終於動土。（彰化縣政府提供）

    彰化縣埔鹽國中創校62年來從沒大型活動中心，每年的畢業典禮，只能搭起簡陋的帳棚舉行，原因是過去校地長期存在土地產權爭議，導致建設停滯，如今在地方各界努力下，成功整合土地，並獲縣府全額補助1億2581萬元經費，興建學生活動中心。校方開心表示，新建活動中心可容納500人，未來舉辦大型活動再也不用風吹日曬了。

    埔鹽國中創校時曾向8名地主購地，其中有地主往生後，其持分未過戶給學校，以致校內留有近1/4「私人土地」，有地主提告「拆屋還地」，不過法院判決學校有使用權，但興建校舍仍無法推動，後來有地主放棄，只取10萬元「過戶費」，2022年在埔鹽鄉長許文萍等地方士紳人努力下，募得240萬元，再給24位地主，終於順利取得土地，卡關多年的校地問題得以解套。

    彰化縣長王惠美9日出席動土典禮表示，埔鹽國中長年沒有活動中心，地方期待已久，縣府決定全額補助1億2581萬元興建，希望提供學生更完善的學習與活動空間，這不僅是一項工程，更是對地方鄉親與學子的具體回應。

    王惠美說，新建學生活動中心設計融入埔鹽鄉農特產「糯米」文化意象，以米粒流動曲線為建築造型概念，象徵地方產業團結與豐收。館內將設置室內籃球場、多功能教室及行政空間，可容納約500人集會，預計明年完工。

    「拜訪地主時曾被驅趕，也被狗追」，許文萍坦言，地主意見各異，甚至有人開出每分地百萬元高價，但團隊堅持「善用捐款」原則，以每筆10萬元進行協議收購，感謝多位地主本於愛護學子之心同意收購，讓學校終於突破62年的困境。未來活動中心落成後，不論舉辦集會、畢業典禮或體育活動，都能提供師生更安全舒適的空間。

    埔鹽國中曾爆發校地爭議，產權糾纏數十年。（彰化縣政府提供）

    埔鹽國中曾爆發校地爭議，產權糾纏數十年。（彰化縣政府提供）

    彰化縣府將全額補助1億2581萬元經費，興建埔鹽國中學生活動中心。（彰化縣政府提供）

    彰化縣府將全額補助1億2581萬元經費，興建埔鹽國中學生活動中心。（彰化縣政府提供）

