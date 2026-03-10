為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    銀白巨翼夜空展翅 法國飛天白馬秀震撼台灣燈會

    2026/03/10 08:36 記者蔡宗勳／嘉義報導
    法國飛天白馬秀以巨型機械裝置結合當代馬戲語彙。（記者蔡宗勳攝）

    法國飛天白馬秀以巨型機械裝置結合當代馬戲語彙。（記者蔡宗勳攝）

    來自法國的機械藝術馬戲團Planète Vapeur昨晚在2026台灣燈會演出代表作「飛天白馬秀」，以巨型機械裝置結合當代馬戲語彙、現場音樂與聲光科技的表演，吸引爆滿的觀眾，逾萬名遊客將平面舞台周遭擠得水洩不通，不少人拿出手機錄影，觀眾區宛若小型燈區，相當有趣。

    從法國坐了2個月的船才抵台的機械飛天白馬，高達10公尺、身長11公尺，並搭載可展翅運作的7公尺機械羽翼。昨晚首秀，當銀白色鋼構翅膀緩緩張開，如神話中的星辰之獸自夜空降臨，場面震撼壯觀，在嘉義夜空下演繹出一段奇幻又震撼的藝術篇章，上萬觀眾目不轉睛欣賞這場科技理性與藝術感性並存的當代表演美學。

    來自高雄的李姓遊客指出，這幾天網路社群有不少人分享「飛天白馬秀」，包括嘉義縣長翁章梁主持的開箱秀與綵排片段，都有上萬個的讚，想說機會難得不可以錯過，帶著太太搭高鐵到嘉義再轉接駁車到燈區，到「飛天白馬秀」表演場，雖距離6點半的演出時間還有20分鐘，但前兩排都已被人捷足先登，趕緊拿椅子坐在第三排，結果演出前整個滿到溢出去，心想自己很幸運可以坐在蛋黃區欣賞來自法國的精彩演出。

    以巨型機械裝置結合當代馬戲語彙。（記者蔡宗勳攝）

    以巨型機械裝置結合當代馬戲語彙。（記者蔡宗勳攝）

    法國飛天白馬秀聲光效果十足。（記者蔡宗勳攝）

    法國飛天白馬秀聲光效果十足。（記者蔡宗勳攝）

    2026台灣燈會上演法國飛天白馬秀。（記者蔡宗勳攝）

    2026台灣燈會上演法國飛天白馬秀。（記者蔡宗勳攝）

    法國飛天白馬秀震撼登場，吸引爆滿的觀眾欣賞。（記者蔡宗勳攝）

    法國飛天白馬秀震撼登場，吸引爆滿的觀眾欣賞。（記者蔡宗勳攝）

    法國飛天白馬秀登場，滿場觀眾不少人拿出手機錄影。（記者蔡宗勳攝）

    法國飛天白馬秀登場，滿場觀眾不少人拿出手機錄影。（記者蔡宗勳攝）

