空山祭燈光落幕 龍崎山林仍留3處微光

第7屆「龍崎光節：空山祭」展期結束後，現地保留作品之一《森波》。（記者洪瑞琴攝）

第7屆「龍崎光節：空山祭」已圓滿落幕，但山林中的藝術光影並未隨活動結束而消失。本屆有3件作品將部分原地保留，未來民眾行經龍崎時，仍能欣賞藝術點亮山城的景象，讓空山祭的餘韻持續留在山林之間。

今年空山祭以「山林呼喚」為策展主題，延續龍崎山林地景與光影藝術交織的特色，吸引不少民眾走入虎形山公園。展覽期間，多件地景光影作品深受遊客喜愛，其中「水晶花提燈」成為不少遊客手中的亮點記憶，半透明材質折射柔和光影，為山林夜行增添浪漫氛圍；「森靈漫舞」花藝工作坊與「空山熱音祭」等周邊活動，也讓夜晚山林充滿年輕創作與生活美感的能量。

文化局指出，本屆共有3件作品將持續留置龍崎山林，包括日本藝術家町田隼人創作的《綻放．龍崎》與《旺旺花花》，以及與崑山科技大學顏子斌老師產學合作的《森波》。其中《綻放．龍崎》設置於南屏路與182市道交叉口牆面，夜間隨路燈亮起，形成醒目的入口意象，也讓行經龍崎的民眾仍能看見藝術點亮山城的風景。

文化局表示，今年空山祭在策展與營運模式上也進行調整，活動首度改為每週開展4天，希望透過節奏安排減輕山林環境負荷，同時兼顧龍崎居民的生活步調，讓燈節活動與自然生態、在地生活取得平衡。

此外，今年也首次將「觀看距離」納入策展語言。藝術家潘奕丞的《山林幻想曲－森之眼》設置於山崖深處，觀者需從遠距離凝望閃爍巨眼，彷彿接收來自山林的訊號，成為空山祭在大地藝術形式上的一次創新嘗試。

策展人董宇茜表示，今年以「山林呼喚・大地蘊行」為概念，希望讓光走入龍崎山林，讓自然、土地與人的腳步在夜裡重新相遇，也讓空山祭成為一段能親身走入山林、感受土地節奏的藝術旅程。

龍崎空山祭保留作品之一《旺旺花花》（記者洪瑞琴攝）

龍崎空山祭保留作品之一《綻放．龍崎》。（圖由南市文化局提供）

龍崎空山祭展覽期間「水晶花提燈」，半透明材質折射柔和光影，為山林添浪漫氛圍。（記者洪瑞琴攝）

