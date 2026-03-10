為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    金色花海美翻 台中曝賞花地圖助民眾追追追

    2026/03/10 07:34 記者蘇孟娟／台中報導
    黃花風鈴木花季到來，台中不少公園出現金黃花海美景。（圖：市府提供）

    黃花風鈴木花季到來，台中不少公園出現金黃花海美景。（圖：市府提供）

    春暖花開時節，台中市黃花風鈴木陸續盛開，金黃色花海讓街道與公園變得賞心悅目，吸引不少市民與遊客搶賞花、拍照打卡；台中市建設局製作賞花地圖，整理31處賞花地點，供民眾就近追「黃金雨」，享受春日限定城市風情。

    建設局長陳大田指出，今年黃花風鈴木花季預估自3月上旬進入盛開期，最佳觀賞時間約可持續至3月下旬，實際花況仍將視天候狀況略有差異；近期市區多處黃花風鈴木已陸續綻放，金黃色花朵燦爛盛開，形成亮麗花景，讓人忍不住駐足欣賞。

    為方便民眾賞花，建設局完成追花地圖，包括北屯區新都生態公園、廍子公園，南屯區豐富公園與環中路四段，以及東區泉源公園、北區台中公園等地，皆是熱門賞花地點，共整理出31處賞花勝地，邀請民眾把握花期前往感受滿城花海的春日風情，想掌握詳細即時花況的民眾，可至建設局官網「賞樹情報」（https://bit.ly/3tkAYjZ）查詢，規劃最佳賞花行程。

    建設局配合黃花風鈴木花季製作賞花地圖。（圖：市府提供）

    建設局配合黃花風鈴木花季製作賞花地圖。（圖：市府提供）

