    粉紫麝香木花海加超狂彈珠台 嘉縣水上週末「同樂趣」

    2026/03/10 07:31 記者林宜樟／嘉義報導
    水上鄉忠和村長張順興（左）打造的巨型彈珠台。（水上鄉公所提供）

    水上鄉忠和村長張順興（左）打造的巨型彈珠台。（水上鄉公所提供）

    嘉義縣水上鄉粉紫麝香木花海爆發，公所在3月14日（週六） 於溪東公園舉辦「麝香木同樂趣」活動，結合超大「彈珠台」與「玉米迷宮」，將整個公園打造為一場大型遊戲場，邀請民眾走入自然，找回童心。

    水上鄉長林緗亭說，矗立在公園內的巨型彈珠台是由忠和村長張順興運用巧思以淘汰的保齡球瓶、鐵條與木板手工打造而成，張順興將童年回憶等比例放大，讓遊客體驗「彈珠快感」，好玩也具備資源循環利用的環境教育意義；為讓民眾更親近自然，現場規劃玉米迷宮，遊客可穿梭在玉米植株尋找出口，搭配周邊的自然景觀，讓溪東公園宛如化身為大地遊戲場。

    目前正是麝香木盛開時節，鄉公所同步推出攝影比賽，廣邀攝影好手紀錄花海、彈珠台與迷宮中的歡樂瞬間；活動現場有文創市集與手作DIY，讓民眾親手體驗創作樂趣，

    林緗亭表示，廣受好評的台灣燈會正在嘉義縣進行到3月15日，推薦遊客在3月14日白天先到水上鄉溪東公園參加「麝香木同樂趣」，挑戰巨型彈珠台與玉米迷宮，傍晚前往鄰近的台灣燈會欣賞璀璨燈飾，從白天的自然大地遊戲到夜晚的文化燈藝，全天行程豐富滿足。

    麝香木花最近盛開。（水上鄉公所提供）

    麝香木花最近盛開。（水上鄉公所提供）

    溪東公園的麝香木花海。（水上鄉公所提供）

    溪東公園的麝香木花海。（水上鄉公所提供）

    水上鄉長林緗亭（右）邀請民眾逛花海。（水上鄉公所提供）

    水上鄉長林緗亭（右）邀請民眾逛花海。（水上鄉公所提供）

    熱門推播