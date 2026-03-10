中捷藍線都市計畫變更中 13處土地聯開恐有增減

中捷綠線捷運文華高中站的土開站早已完工，市府目前只剩一戶未標售出去。（市府提供）

台中捷運藍線土建工程標預計6月開工，而藍線的車站共有20站，台中市捷運工程局原本規劃13處土地聯合開發場站，但因為目前正進行都市計劃變更，變更完成還要再與地主進行協調，因此數量將會有變更；此外，捷運綠線延伸將增加8站，綜合規劃已於2月26日送交通部審議，也將規劃土地聯合開發場站，已納入綜合規劃階段的評估中。

另外，已通車的中捷綠線所規劃7處土地聯合開發場站，目前文華高中站市府已標售只剩1戶，其餘5處土開站都已有投資人投資，只剩下市政府站的G9-2站，市府希望投資者能有更好的規劃，吸引更多的人流來搭捷運，因此持續尋訪蒐集潛在投資人意見，滾動檢討招商條件，尋適當時機再次推出。

中捷藍線土木標的第一標目前正在公告期中，預計6月開工，而中捷藍線共有20站車站，捷運工程局一開始規劃9個車站13處的土地聯合開發站，但因為13處是在先期規劃時地主表達有意願，但目前藍線還在進行都市計畫的變更，一旦變更完成後，需再與地主進行協調，屆時可能地主態度有所轉變，因此原本規劃的13處會有所變更，有可能會增加也有可能會減少。

至於何時能完成土地的徵收？捷運工程局表示，中捷綠線7處約需要4、5年，而中捷藍線可能有10多處土開站，期程可能需要再久一點。

另外，最快通車的中捷綠線18站共規劃7個土開站，目前只剩下市府站中的G9-2站，招商文件還在擬訂中，而文華高中站（G8）已完工只剩一戶未標售。

其餘的四維國小站（G5）結構體完成，業者辦理大樓表面裝修及機電等工程中 ；文心崇德站（G6） 已領得建照，已於去年第2季開工 ；文心櫻花站（G8a）及市政府站（G9-1）都在申請建照中，南屯站（G11）預計今年第2季會開工 。

