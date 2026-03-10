今晨3地僅10.4度！ 專家：本週2波冷氣團來襲恐下探8度

氣象專家指出，受「大陸冷氣團」來襲影響，今晨新北、桃園、新竹縣都出現10.4度的低溫，且華南雲系東移、水氣增多，北部、東半部濕冷有雨。週四至週五將有另一波冷氣團南下，且氣溫再度下降，預估低溫將降至8度左右。（資料照）

氣象專家指出，受「大陸冷氣團」來襲影響，昨晚以來平地氣溫下探至10到14度，今晨新北、桃園、新竹縣都出現10.4度的低溫，且華南雲系東移、水氣增多，北部、東半部濕冷有雨，中部、南部也有局部雨。週四至週五又有另一波冷氣團南下，且氣溫再度下降，預估本島平地低溫將降至8度左右，要週六、日白天才會回溫，不過日夜溫差仍大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，昨晚冷氣團逐漸籠罩，氣溫下降越晚越冷，低溫約13至15度。預估本週北方冷空氣活躍，將有兩波冷氣團接力，分別是週一至週二，以及週四至週五，各有一波大陸冷氣團南下，氣溫起伏明顯。

颱風論壇說明，週一至週二冷氣團南下，氣溫下降，週二華南雲系東移，水氣增多，北部、東半部濕冷有雨，中部、南部早晚偏冷，局部零星雨。週三冷氣團短暫減弱，白天氣溫回升，西部多雲到晴，東半部零星雨。

颱風論壇表示，週四至週五另一波冷氣團南下，氣溫再度下降，環境偏乾，各地以多雲到晴為主。週末冷氣團逐漸減弱，白天回溫，西部地區天氣穩定，東半部零星雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，昨晚「大陸冷氣團」已達標，今晨臺北測站降至13.2度；本島平地最低溫在新北、桃園、新竹縣都出現10.4度的低溫，各地平地低溫約在10至14度。

吳德榮表示，今日「大陸冷氣團」影響，白天北部、東半部有局部短暫雨，晚起天氣好轉、雲層漸散。北臺整天偏冷，中南部晴時多雲，氣溫略降，早晚偏冷。今晚至明晨因「輻射冷卻」加成，氣溫再降；明晨臺北測站將再降至13度左右，本島平地最低溫則將降至9度上下，應注意保暖。今日各地區氣溫如下：北部10至15度、中部11至24度、南部13至26度、東部11至23度。

吳德榮說明，明日白天起至週四上半天、冷氣團減弱，天氣晴朗氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週四下午「大陸高壓」前緣通過，大臺北雲量略增，晚起至週五「大陸高壓」的乾冷空氣影響、轉晴冷。週四晚、週五晨因「輻射冷卻」加成，將再觸及「大陸冷氣團」定義，本島平地最低溫亦將降至8度左右，應注意。週六、下週日持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗穩定；但冷空氣減弱，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

吳德榮提到，下週一至週四受高壓南側的偏東至東南風影響，各地持續晴朗穩定，氣溫逐日微升，白天舒適微熱，早晚涼，東半部水氣略增、偶有局部零星降雨的機率。

