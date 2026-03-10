03/10 各報重點新聞一覽

中央社報導指出，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。（中央社）

自由時報

鼓勵台灣各黨放下分歧 美國務院促速通過國防特別預算

立院國民黨團提出「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，將預算上限大幅砍至三八〇〇億元，草案已於六日付委，將與行政院版、民眾黨團版一併審查。針對有說法指美方並未接受國民黨提案，根據中央社報導，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。

穩定國際能源市場 G7緊急會議 擬釋出4億桶原油

英國《金融時報》報導，七國集團（G7）財長九日將召開緊急會議，討論在國際能源總署（IEA）的協調下釋出戰備儲油的可能性，以穩定因中東戰火而劇烈震盪的國際能源市場。知情者透露，一些美國官員認為，聯合釋出三億至四億桶原油是適當的，該規模約IEA國家持有的儲備原油二十五％至三十％。

自由日日Shoot》杉林溪墜谷意外1死7傷／遊園車免掛牌監理 釀安全漏洞

杉林溪森林生態渡假園區遊園巴士昨天發生墜谷意外，造成一死七傷悲劇，該車輛並未掛牌受主管機關監理，引發管理制度漏洞，該園區另有六部未掛牌遊園接駁巴士，昨天觀光署已經勒令停駛。

聯合報

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

WBC 中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級，預計於10日晚間9點自東京成田機場啟程，11日凌晨0點15分飛回桃園機場第二航廈。賴清德總統則引用知名動漫，強調「努力過的人都是戰士」，未來不可限量。

中國時報

戰火推升 國際油價飆破100美元

隨著荷莫茲海峽關閉，加上沙烏地阿拉伯、伊拉克及科威特等國因儲存限制開始削減石油產量，市場對石油供應中斷的恐慌迅速蔓延，國際油價9日一度逼近每桶120美元。為此，七大工業國集團（G7）擬協調釋出戰略石油儲備，以平抑價格，消息傳出後，油價漲幅快速收斂，回落至100美元上下。

外資賣超創新高 台股慘跌1489點

油氣重要航道荷莫茲海峽持續封閉，國際油價飆破百元美元大關，亞股慘遭血洗，台股9日迎來「黑色星期一」，外資更是大開殺戒，單日賣超高達1208億元，寫下台股最大賣超紀錄，造就台股早盤一度大跌2070點，創下史上第2大盤中跌點，即使隨後有低接買盤進場，終場仍重挫1489.12點，收32110.42點，為史上第4大收盤跌點。

七國集團（G7）財長九日將召開緊急會議，討論在國際能源總署（IEA）的協調下釋出戰備儲油的可能性。（法新社）

杉林溪森林生態渡假園區以電動巴士接駁遊客遊園。（資料照，記者張協昇攝）

