    首頁 > 生活

    台鐵便當體驗館落腳鳳山車站 6月底營運

    2026/03/10 00:10 記者陳文嬋／高雄報導
    台鐵便當品牌體驗館落腳鳳山車站大樓，將於6月底營運。（記者陳文嬋攝）

    台鐵便當品牌體驗館落腳鳳山車站大樓，將於6月底營運。（記者陳文嬋攝）

    台鐵加速鳳山車站開發大樓招商，全台首座「台鐵便當品牌體驗館」預計6月底營運，市府也將包辦4至10樓，前棟可望完成出租利用，後棟已有業者願意投資，3月中將公告招標。

    鳳山火車站6+10層開發大樓「空中鳳城」四度委外招商流標，台鐵改採自行招商、出租，優先完成屋頂太陽能發電出租，每年挹注國庫400萬元。

    台鐵也推動前棟1至3樓打造全台首座「台鐵便當品牌體驗館」，目前已完成1樓先期研究及構想規劃，將於今年6月底先行營運，將透過製作參觀、互動體驗及販售展示等方式，成為台鐵便當及台鐵夢工場重要基地，後續推動23樓擴大建置。

    此外，前棟4至10樓已有市府環保局等多個單位提出承租需求，持續進行簽約討論，前棟可望完成出租利用；環保局表示，同步展開簽約、裝潢作業，預計今年底完成，將是最先進駐單位。

    此外，後棟1至6樓經台鐵積極訪商後，已有業者願意投資，包括運動業者、餐飲業者等，目前積極評估中，台鐵正研擬招標文件，預計3月中辦理公告標租，加速資產活化。

    台鐵表示，打造台鐵便當品牌體驗館落腳鳳山車站大樓，以及爭取市府單位進駐，可望引進更多人流，帶動觀光發展，活絡地方經濟。

