    桃園嬤夜不成眠！新iPhone17被單車伯撿走 網不捨：回憶都在裡面

    2026/03/09 23:23 記者李容萍／桃園報導
    桃園中壢阿嬤遺失的手機一度短暫開機後又迅速關閉，疑被騎腳踏車經過的阿伯（紅框處）撿走。（圖取材Threads-trag_0201）

    桃園市中壢區一名阿嬤，昨傍晚在路邊準備上車時，不慎將剛換不久的藍色iPhone17 Pro手機掉落在地，事後重回該地卻已不見蹤影。經調閱監視器才發現被一名騎腳踏車經過的阿伯撿走，然而手機卻從此進入「關機模式」，撥打多通電話皆無人接聽。

    阿嬤家人除報警處理，並在社群平台焦急發文盼網友們協助找人，對此，中壢警分局興國派出所副所長陳彥宏今表示，有關民眾所報手機遭拾取的侵占遺失物案，警方獲報後隨即擴大調閱路口監視器積極偵辦中。

    該網友發文指出，家裡的阿嬤昨日下午4點54分許在準備上車時手機不慎掉落，回家發現手機不見後心急如焚，立刻重回現場尋找，卻未能找回。家屬曾嘗試撥打電話也因關機無人接聽，更發現手機一度短暫開機後又迅速關閉，至今定位仍停留在中壢區環北路175號附近。

    該網友難過表示，這支藍色iPhone17 Pro手機是阿嬤才剛換新不久的，裡面存有大量阿嬤非常珍惜的生活照片與影片，阿嬤現在因為失去手機且擔心回憶找不回來，晚上難過到睡不著覺，他們提醒該名阿伯或其親友若認出此人，請務必主動聯繫歸還。

    熱門推播